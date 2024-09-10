Премьер Денис Шмыгаль рассказал об основной идее создания Министерства возвращения

По словам главы Правительства, сегодня уже менее 80% украинцев готовы вернуться домой из-за границы.

Источник фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 10 сентября рассказал об основной идее создания Министерства возвращения украинцев.

«Идея создания этого министерства в том, что мы уделяем внимание 7,5 миллионов украинцев, которые сегодня находятся за пределами нашего государства», - отметил он.

Глава Правительства отметил, что сейчас стратегия возвращения украинских граждан домой распределена в функционале Министерства экономики, Министерства реинтеграции, Министерства соцполитики, Министерства иностранных дел, «то есть в каждом министерстве понемногу этой стратегии сегодня рассеяно и, на самом деле, она не выделена как приоритет».

«Мы хотим приоритезировать эту работу не только в документе, в стратегии, мы хотим ее приоритетизовать в реальности. Мы намерены привлечь команду людей, которые будут ежедневно заниматься стратегией возвращения украинцев», - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что в первую очередь для того, чтобы вернуть украинцев, их нужно мотивировать.

Власти понимают, что не все украинцы вернутся, однако «процесс возвращения должен быть организован, скоординирован. В этом и есть идея создания министерства, которое поможет скоординировать миллионы украинцев за границей, которое поможет вернуть миллионы украинцев домой, поможет реализовать эту стратегию».

По словам главы Правительства, сейчас идет работа над тем, как в реальности имплементировать эти идеи для того, чтобы это было эффективно.

«Мы понимаем, где больше всего украинцев в европейских странах. Мы понимаем, как организовать это по миру, будем это имплементировать и воплощать в жизнь», - резюмировал Шмыгаль.

По словам Премьера, из 7,5 млн граждан, которые выехали, по состоянию на сегодняшний день около 900 тысяч украинцев находятся в Польше, около 1,3 млн – в Германии.

«Все остальные рассредоточены. Третьей страной, где наибольшее количество украинцев, является Чехия... Согласно опросу, в начале войны более 95% украинцев изъявили желание вернуться. Сегодня, к сожалению, война длится долго. Состоялась адаптация украинцев, адаптация детей, ассимиляция. Сегодня уже менее 80% украинцев готовы вернуться домой», – заявил он.

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