Практика судов
  1. В Украине

Премьер Денис Шмыгаль рассказал об основной идее создания Министерства возвращения

21:28, 10 сентября 2024
По словам главы Правительства, сегодня уже менее 80% украинцев готовы вернуться домой из-за границы.
Премьер Денис Шмыгаль рассказал об основной идее создания Министерства возвращения
Источник фото: kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 10 сентября рассказал об основной идее создания Министерства возвращения украинцев.

«Идея создания этого министерства в том, что мы уделяем внимание 7,5 миллионов украинцев, которые сегодня находятся за пределами нашего государства», - отметил он.

Глава Правительства отметил, что сейчас стратегия возвращения украинских граждан домой распределена в функционале Министерства экономики, Министерства реинтеграции, Министерства соцполитики, Министерства иностранных дел, «то есть в каждом министерстве понемногу этой стратегии сегодня рассеяно и, на самом деле, она не выделена как приоритет».

«Мы хотим приоритезировать эту работу не только в документе, в стратегии, мы хотим ее приоритетизовать в реальности. Мы намерены привлечь команду людей, которые будут ежедневно заниматься стратегией возвращения украинцев», - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что в первую очередь для того, чтобы вернуть украинцев, их нужно мотивировать.

Власти понимают, что не все украинцы вернутся, однако «процесс возвращения должен быть организован, скоординирован. В этом и есть идея создания министерства, которое поможет скоординировать миллионы украинцев за границей, которое поможет вернуть миллионы украинцев домой, поможет реализовать эту стратегию».

По словам главы Правительства, сейчас идет работа над тем, как в реальности имплементировать эти идеи для того, чтобы это было эффективно.

«Мы понимаем, где больше всего украинцев в европейских странах. Мы понимаем, как организовать это по миру, будем это имплементировать и воплощать в жизнь», - резюмировал Шмыгаль.

По словам Премьера, из 7,5 млн граждан, которые выехали, по состоянию на сегодняшний день около 900 тысяч украинцев находятся в Польше, около 1,3 млн – в Германии.

«Все остальные рассредоточены. Третьей страной, где наибольшее количество украинцев, является Чехия... Согласно опросу, в начале войны более 95% украинцев изъявили желание вернуться. Сегодня, к сожалению, война длится долго. Состоялась адаптация украинцев, адаптация детей, ассимиляция. Сегодня уже менее 80% украинцев готовы вернуться домой», – заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов продлится до ноября

Быстро сформировать Службу дисциплинарных инспекторов пока не удается.

Принцип «воюй или работай» будет предусматривать четкое объяснение того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек – Шмыгаль

Судя по заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения будут вноситься в действующее постановление о бронировании, а критерии бронирования сделают прозрачными.

Кто победил в конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 24 дисциплинарных инспекторов: список

В конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов победила представитель ВАКС, но у Высшего совета правосудия фактически не остается выбора.

Эмиссии не будет, но не нужно делать трагедию из умеренной эмиссии во время войны – Денис Шмыгаль

Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная контролируемая эмиссия допускается – Денис Шмыгаль.

Военнослужащих обяжут соблюдать антикоррупционные ограничения по совместительству с другой деятельностью и получению подарков

В Уставе внутренней службы ВСУ отдельно определят антикоррупционные ограничения, касающиеся совместительства с другими видами деятельности, получением подарков и использования имущества в частных интересах.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду