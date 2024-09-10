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Владимир Зеленский призвал дипломатов подумать, действительно ли стоит им быть в системе МИД

21:03, 10 сентября 2024
Как подчеркнул Президент, в это жесткое время войны украинские дипломаты не могут себе позволить легкомыслить.
Владимир Зеленский призвал дипломатов подумать, действительно ли стоит им быть в системе МИД
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Во время вечернего обращения к гражданам во вторник, 10 сентября, Президент Владимир Зеленский сообщил, что одна из задач нового министра МИД Андрея Сибиги будет перенастроить систему украинской дипломатии.

«Сегодня официально представил я нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. И, в частности, это будет одной из его основных задач сейчас – перенастроить систему украинской дипломатии таким образом, чтобы мы с партнерами могли более активно реагировать на вызовы», - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что Украину должны полностью понимать во всех странах-партнерах, в частности, в Европе.

«Украине нужны значительно более содержательные отношения и сотрудничество, чем сейчас, со странами Латинской Америки, со странами Африки и Азии. Мы должны реализовать весь потенциал стратегических отношений с Соединенными Штатами. И со всеми странами, которые являются ключевыми для своих регионов, но которые еще не имеют стратегических отношений с Украиной, нам нужен действительно стратегический уровень сотрудничества», - отметил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что очень важно не только не терять влияние на международных площадках, но и более активно защищать интересы нашего государства, наших партнеров и международного права в целом.

«Это касается институтов ООН и всех других организаций, которые могут помочь нам придать Украине устойчивость и приблизить справедливый мир. Действительно справедливый. Среди ключевых приоритетов года – второй Саммит мира, а следовательно – максимально активная работа со всеми нашими партнерами в группах относительно пунктов Формулы мира и совместной точки зрения на завершение войны. Я благодарю всех в нашей, украинской, дипломатической службе, кто именно так работает ради приоритетов нашего государства, и каждый, кто не дотягивает до этого уровня, должен решить, действительно ли стоит ему быть в системе МИД. В это жесткое время войны украинские дипломаты не могут себе позволить легкомыслить», - подчеркнул Глава государства.

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