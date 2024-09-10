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Правительство обновило правила международных почтовых отправлений

20:48, 10 сентября 2024
За границу можно пересылать ценные монеты, ювелирные изделия, некоторые документы.
Правительство обновило правила международных почтовых отправлений
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Во вторник, 10 сентября Кабинет Министров провел заседание. По результатам Правительство определило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры органом, заключающим государственный контракт с оператором почтовой связи на государственный заказ услуг почтовой связи.

Кабмином внесены изменения в постановления КМУ от 5.03.2009 № 270 «Об утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи» и от 8.09.2023 № 958 «Об утверждении перечня вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, и Порядка изъятия вложений, запрещенных к пересылке, из почтовых отправлений и распоряжения ими».

Предусмотрено, что пересылка за пределы Украины драгоценных металлов, нумизматической продукции Национального банка, инвестиционных монет Украины, монет, используемых для нумизматических целей и их коллекций, осуществляется в международных регистрируемых почтовых отправлениях с объявленной ценностью с учетом соответствующих требований законодательства Украины и стран назначения.

Пересылка за пределы Украины ювелирных изделий осуществляется в международных регистрируемых почтовых отправлениях без объявленной ценности (мелких пакетах, посылках и отправках EMS) с учетом требований законодательства Украины и стран назначения.

Установлено, что пересылка за пределы Украины разрешений на право ношения оружия, трудовых книжек, военных билетов, удостоверяющих личность документов осуществляется исключительно в регистрируемых международных почтовых отправлениях.

Уточнено, что запрещается пересылка во внутренних почтовых отправлениях пищевых продуктов, если на плановую дату доставки соответствующего почтового отправления получателю истекает установленный срок годности таких пищевых продуктов и тому подобное.

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