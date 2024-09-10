Правительство обновило правила международных почтовых отправлений

За границу можно пересылать ценные монеты, ювелирные изделия, некоторые документы.

Во вторник, 10 сентября Кабинет Министров провел заседание. По результатам Правительство определило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры органом, заключающим государственный контракт с оператором почтовой связи на государственный заказ услуг почтовой связи.

Кабмином внесены изменения в постановления КМУ от 5.03.2009 № 270 «Об утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи» и от 8.09.2023 № 958 «Об утверждении перечня вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, и Порядка изъятия вложений, запрещенных к пересылке, из почтовых отправлений и распоряжения ими».

Предусмотрено, что пересылка за пределы Украины драгоценных металлов, нумизматической продукции Национального банка, инвестиционных монет Украины, монет, используемых для нумизматических целей и их коллекций, осуществляется в международных регистрируемых почтовых отправлениях с объявленной ценностью с учетом соответствующих требований законодательства Украины и стран назначения.

Пересылка за пределы Украины ювелирных изделий осуществляется в международных регистрируемых почтовых отправлениях без объявленной ценности (мелких пакетах, посылках и отправках EMS) с учетом требований законодательства Украины и стран назначения.

Установлено, что пересылка за пределы Украины разрешений на право ношения оружия, трудовых книжек, военных билетов, удостоверяющих личность документов осуществляется исключительно в регистрируемых международных почтовых отправлениях.

Уточнено, что запрещается пересылка во внутренних почтовых отправлениях пищевых продуктов, если на плановую дату доставки соответствующего почтового отправления получателю истекает установленный срок годности таких пищевых продуктов и тому подобное.

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