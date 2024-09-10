Уряд оновив правила міжнародних поштових відправлень

За кордон можна пересилати цінні монети, ювелірні вироби, деякі документи.

У вівторок, 10 вересня, Кабінет Міністрів провів засідання. За результатами Уряд визначив Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури органом, що укладає державний контракт з оператором поштового зв'язку на державне замовлення послуг поштового зв'язку.

Кабміном внесено зміни до постанов КМУ від 5.03.2009 № 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового звʼязку» і від 8.09.2023 № 958 «Про затвердження переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, і Порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із поштових відправлень та розпорядження ними».

Передбачено, що пересилання за межі України дорогоцінних металів, нумізматичної продукції Національного банку, інвестиційних монет України, монет, що використовуються для нумізматичних цілей, та їх колекцій здійснюється в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях з оголошеною цінністю з урахуванням відповідних вимог законодавства України та країн призначення.

Пересилання за межі України ювелірних виробів здійснюється у міжнародних реєстрованих поштових відправленнях без оголошеної цінності (дрібних пакетах, посилках та відправленнях EMS) з урахуванням вимог законодавства України та країн призначення.

Встановлено, що пересилання за межі України дозволів на право носіння зброї, трудових книжок, військових квитків, документів, що посвідчують особу, здійснюється виключно у реєстрованих міжнародних поштових відправленнях.

Уточнено, що забороняється пересилання у внутрішніх поштових відправленнях харчових продуктів, якщо на планову дату доставки відповідного поштового відправлення одержувачу спливає встановлений строк придатності таких харчових продуктів тощо.

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