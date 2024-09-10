В этом году нужен второй результативный Саммит мира – Зеленский во время представления нового главы МИД

Президент Владимир Зеленский представил коллективу МИД новоназначенного главу ведомства Андрея Сибигу.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 10 сентября представил нового Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибигу и подчеркнул, что в этом году Украине нужен второй результативный Саммит мира.

«Все должны понимать, что мир для Украины и справедливое окончание этой войны являются не просто исторической миссией, но ежедневной и очень кропотливой работой. Я уверен, что Украина способна проделать такую ​​работу – победить в этой войне и обеспечить мир», – отметил он.

Глава государства отметил, что Андрей Сибига с первых часов полномасштабного вторжения рф делает все возможное, чтобы украинская дипломатия могла выполнять все государственные задачи.

По его словам, стандартом для дипломатических работников Украины за границей должно быть глубокое понимание страны пребывания. Именно так должно функционировать представительство нашего государства за границей.

Еще одним приоритетом Владимир Зеленский назвал увеличение внимания к отношениям со странами – соседками Украины.

«Мы понимаем, как сложно идет политический процесс, например, сейчас в Польше. Особенно, что там вскоре начнется новый избирательный процесс. Понимаем ситуацию в Венгрии, Словакии, Молдове, Румынии. Все это нуждается в деликатности, настойчивости и защите украинских интересов, а также наших общих интересов с соседями», – подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил, что Украину должны слышать и знать во всех регионах мира. Для этого уже многое сделано, но нужно еще больше. В частности, он акцентировал внимание на усилении работы в Латинской Америке, Африке, странах Азии.

Немаловажным вопросом являются неотложные потребности фронта и обеспечение устойчивости всего государства. Оборонные пакеты, которые объявляются, должны поставляться максимально оперативно.

«Наши партнеры должны знать каждую нашу потребность и каждую возможность нашего с ними сотрудничества. Обеспечение фронта, совместное оборонное производство, восстановление в Украине, усиление санкций против россии и использование российских активов ради украинской защиты, поддержка наших сообществ за границей – это должно быть направлениями постоянной работы каждого украинского дипломата», – сказал Владимир Зеленский.

Андрей Сибига подчеркнул, что вся работа украинской дипломатии будет подчинена логике победы, достижению всеобъемлющего справедливого и устойчивого мира. Также безусловным приоритетом станет интеграция в НАТО и ЕС.

«И, конечно, люди. Мы будем уделять особое внимание защите прав и интересов людей», – подытожил министр.

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