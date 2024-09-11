Ситуация с подсудностью дел дошла уже до того, что пора создать справочник территориальной подсудности местных общих судов – Совет судей

В Совете судей Украины сообщили, что в вопросах территориальной подсудности судебных дел путаются уже сами судьи.

Источник фото: Совет судей

В Совете судей Украины обратили внимание, что процесс «оптимизации» местных общих судов, о необходимости реализации которого говорят уже несколько лет, в настоящее время все еще остается далеким от практического внедрения.

Как рассказал 6 сентября во время совещания с участием Офиса Президента, председателей Верховного Суда, Высшего совета правосудия, ВККС, ГСА, ССО, председателей судов, народных депутатов и проектов иностранной технической помощи председатель ССУ Богдан Монич, с 2020 года в Украине сеть местных общих судов не совпадает с административно-территориальным устройством страны.

При этом соответствующие наработки новой «карты судов», которые разрабатывались с 2020 года при участии Совета судей, до сих пор остаются нереализованными.

«Что мы имеем сейчас? Украина и все украинское общество уже четыре года живет в условиях нового административно-территориального устройства. Но из-за войны мы имеем большое количество переселенцев. Границы "старых" районов, в которых работают суды, практически стерлись. Не все жители территориальных общин точно могут сказать, к какому району относился тот или иной населенный пункт раньше. Более того, это не всегда знают и судьи, работающие в судах. В судейском сообществе сейчас активно обсуждается вопрос создания справочника территориальных юрисдикций судов по населенным пунктам. Если судьям трудно определиться, подсудно ли их дело суду, то, что тогда говорить о рядовых гражданах? Это, безусловно, вызов, который нужно решать уже сейчас, тем более, учитывая, что из-за войны меняется подсудность отдельных судов", - рассказал Богдан Монич.

Также глава Совета судей отметил, что поскольку рано или поздно новая «карта судов» в Украине все же появится, то встанет вопрос, как переводить в новые суды судей, учитывая, что процедура квалификационного оценивания судей до сих пор далеки от завершения.

«Вызовом для создания новой сети судов может стать норма закона о том, что в новообразованный суд может быть переведен исключительно судья, прошедший квалификационное оценивание. Но учитывая темпы работы ГРД и ВККСУ в этом направлении, трудно говорить о сроках его завершения. Это создает риск, что значительная часть судей, не сможет быть переведена в новообразованные суды», - подчеркнул Богдан Монич.

Напомним, что в Украине уже несколько лет продолжаются дискуссии о том, как создать оптимальную сеть местных общих судов и выровнять нагрузку на судей.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в настоящее время в Офисе Президента готовят изменения в закон о судоустройстве для внедрения новой «карты судов».

Автор: Вячеслав Хрипун

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