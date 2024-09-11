Ситуація з підсудністю справ дійшла вже до того, що настав час створити довідник територіальної підсудності місцевих загальних судів – РСУ

У Раді суддів України повідомили, що в питаннях територіальної підсудності судових справ вже плутаються навіть судді.

Джерело фото: РСУ

У Раді суддів України звернули увагу, що процес «оптимізації» місцевих загальних судів, про необхідність реалізації якого говорять вже кілька років, на даний час все також залишається далеким від практичного запровадження.

Як розповів 6 вересня під час наради за участі Офісу Президента, голів Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, ВККС, ДСА, ССО, голів судів, народних депутатів та проектів іноземної технічної допомоги голова РСУ Богдан Моніч, з 2020 року в Україні мережа місцевих загальних судів не співпадає з адміністративно-територіальним устроєм країни.

При цьому відповідні напрацювання нової «мапи судів», які розроблялися з 2020 року за участі РСУ, досі залишаються нереалізованими.

«Що ми маємо на зараз? Україна та все українське суспільство вже 4 роки живе в межах нового адміністративно-територіального устрою. Через війну ми маємо велику кількість переселенців. Межі "старих" районів, у яких працюють суди практично стерлись. Не всі мешканці територіальних громад достеменно можуть сказати до якого району відносився той чи інший населений пункт раніше. Щобільше, це не завжди знають і судді, які працюють у судах. У суддівських спільнотах зараз активно обговорюється питання створення довідника територіальних юрисдикцій судів по населених пунктах. Якщо суддям важко визначитися чи підсудна справа їхньому суду, то що тоді говорити про пересічних громадян? Це безумовно виклик, який потрібно вирішувати вже, тим більше з огляду на те, що через війну змінюється підсудність окремих судів", - розповів Богдан Моніч.

Також голова РСУ зазначив про те, що оскільки рано чи пізно нова «мапа судів» в Україні все ж з’явиться, то постане питання, як переводити в новоутворені суди суддів, враховуючи, що процедура кваліфікаційного оцінювання суддів досі далека від завершення.

«Викликом для утворення нової мережі судів може стати норма закону про те, що до новоутвореного суду може бути переведений виключно суддя, який пройшов кваліфікаційне оцінювання. Але з огляду на темпи роботи ГРД та ВККСУ у цьому напрямку, то важко говорити про строки його завершення. Це створює ризик, що значна частина суддів не зможе бути переведеною у новоутворені суди», - наголосив Богдан Моніч.

Нагадаємо, що в Україні вже кілька років тривають дискусії, як створити оптимальну мережу місцевих загальних судів та вирівняти навантаження на суддів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», наразі в Офісі Президента готують зміни до закону про судоустрій для запровадження нової «мапи судів».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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