Відносини між ВККС та ГРД стрімко погіршуються: в Комісії вважають, що ГРД намагається впливати на діяльність ВККС

Криза у відносинах між ВККС та Громадською радою доброчесності поглиблюється, а попереду ще конкурс на посади суддів апеляційних судів.

Джерело фото - ВККС

«Судово-юридичній газеті» стало відомо про погіршення відносин між Вищою кваліфікаційною комісією суддів, як органом судової влади, та Громадською радою доброчесності.

За даними джерел видання, станом на серпень 2024 року відносини між ВККС та ГРД знаходяться на найнижчому рівні з моменту формування нового складу Ради доброчесності у серпні 2023 року.

Що відомо публічно

Про те, що у відносинах між ВККС та ГРД не все гаразд, помітно навіть ззовні.

17 червня, коли співбесіду у пленарному складі ВККС проходив голова Київського районного суду міста Одеси Сергій Чванкін, сталася публічна суперечка між членом ГРД Тетяною Катриченко та головуючою у засіданні членом ВККС Галиною Шевчук.

Після розгляду низки клопотань Сергія Чванкіна та відповідних протокольних рішень Комісії, представник ГРД Тетяна Катриченко зробила членам ВККС зауваження, що вони не запитали думку представника Ради доброчесності щодо заявлених клопотань.

«При вирішенні минулого питання Ви, шановна пані головуюча, не запитали думку представника Громадської ради доброчесності», - зазначила тоді Тетяна Катриченко.

«Це Ви таке зауваження нам робите? Це ж було питання про задоволення клопотання судді. Це дискреція Комісії. Але ми все ж можемо почути Вашу думку вже після розгляду клопотання», - відповіла Галина Шевчук.

«Я просто звернула увагу, що коли Ви кажете про права і обов’язки Ради доброчесності, то можна запитувати і думку ГРД щодо вирішення вказаних клопотань», - залишила «останнє слово» за собою Тетяна Катриченко.

А вже 1 липня ГРД оприлюднила на своєму сайті достатньо різку заяву під назвою «ВККС: справедливість чи бездіяльність?».

У вказаній заяві Рада доброчесності фактично звинуватила ВККС «у нерішучості або свідомих діях» у процедурі кваліфікаційного оцінювання судді Оболонського районного суду міста Києва Олександра Луценка, який напередодні співбесіди з ВККС подав заяву про звільнення з посади судді у відставку. На думку ГРД, Олександра Луценко необхідно визнати таким, що не відповідає займаній посаді та звільнити з посади судді, зокрема, за рішення у справах щодо учасників Майдану у 2014 році.

«ГРД наголошує, що функція ВККС – брати на себе відповідальність та ухвалювати рішення, які відповідають інтересам суспільства та сприяють відновленню довіри до судової системи», - зазначено у заяві Ради доброчесності.

Більше того, 1 серпня ГРД публічно запропонувала ВККС провести оцінювання суддів Верховного Суду на відповідність займаній посаді. Підставою для такої пропозиції стало відоме рішення Великої Палати Верховного Суду у справі № 9901/198/20 щодо процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та можливості проведення оцінювання суддів виключно колегією ВККС та без розгляду висновку ГРД у пленарному складі Комісії.

Цікаво, що колишній виконуючий обов’язки голови ВККС Руслан Сидорович у публічних виступах не надто намагався приховувати наявність певних проблем у відносинах з ГРД.

Так, ще 13 червня Руслан Сидорович повідомив, що Рада доброчесності незадоволена кількістю подоланих Комісією у пленарному складі негативних висновків ГРД, відповідно, Громадська рада доброчесності нерідко скаржиться на дії Комісії у той чи інший спосіб.

Що залишається за кадром

За словами джерел «Судово-юридичної газети», проблеми у відносинах між ВККС та ГРД обумовлені «інституційним питанням», тобто питанням, «хто головнішій, Комісія чи громадськість».

ВККС, посилаючись на Закон «Про судоустрій і статус суддів», вважає Раду доброчесності скоріше допоміжним органом, який має «сприяти у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання».

ГРД, відповідно, власну роль у кадрових процедурах щодо суддів та кандидатів на посади суддів тлумачить значно ширше, ніж просто сприяння Комісії у проведенні тих чи інших процедур.

Фактично, в Раді доброчесності вважають, що це саме ВККС має враховувати думку ГРД під час процедур кваліфікаційного оцінювання або під час проведення конкурсів.

За даними видання, такий підхід, попри його дискреційну суперечність, підтримують у посольствах країн G7 та у відповідних проектах іноземної технічної допомоги.

«На зустрічах з послами, чиновниками європейських інституцій чи керівниками проектів технічної допомоги, Комісії неодноразово зазначалось про необхідність «дружити» з ГРД та навіть «дослухатися до ГРД». Фактично, прямим текстом Комісії казали, що підтримка та оцінка дій Комісії нашими закордонними партнерами залежить, зокрема від відносин з Радою доброчесності», - розповіли «Судово-юридичній газеті» у ВККС.

Також у ВККС підозрюють, що ГРД неофіційно веде як проти Комісії, так і проти окремих її членів інформаційну війну, перш за все зусиллями афілійованих з частиною членів ГРД громадських організацій та ЗМІ, які власне й делегували у склад Ради доброчесності своїх представників.

«Були випадки, коли відомі діячі громадського руху, які роками спеціалізуються на судовій реформі та мають стійки зв’язки з членами ГРД, натякали, що можуть знищити репутацію деяких членів Комісії, зробити їх, так би мовити, «недоброчесними». Причина таких натяків – рішення Комісії, які не подобаються ГРД або їх партнерам з громадського сектору», - розповідають джерела видання.

«Гарячі точки» між ВККС та ГРД

Особливо проблемних питань між ВККС та ГРД, за даними «Судово-юридичної газети», є декілька.

Графік проведення співбесід з суддями

У ГРД зазначають, що Рада доброчесності в принципі не може поспішати з наданням висновків щодо суддів і, відповідно, підтримкою висновків під час співбесід з суддями в колегіях або з усім складом Комісії у пленарних засіданнях.

На думку ГРД, на підготовку одного негативного висновку щодо судді з його оприлюдненням та надсиланням як судді, так і ВККС, потрібно не менше 40-43 днів.

ВККС зазначені строки аж ніяк не влаштовують, адже з таким темпом роботи процедура як кваліфікаційного оцінювання, так і конкурсу на посади суддів апеляційних судів ризикує розтягнутися на роки.

Вже зараз ВККС час від часу змушена відкладати співбесіди з суддями через те, що члени ГРД не встигли до них підготуватися.

«Від членів ГРД можна іноді почути, що оцінювання суддів – це їх не основна робота, а щось типу хобі, яким вони займаються у вільний від основної діяльності час. Це, звісно, їх право так говорити, але питання тоді полягає в тому, для чого взагалі було обиратися у склад ГРД, якщо на повноцінну роботу просто не вистачає часу. До речі, у складі ГРД двадцять членів, однак на більш-менш регулярній основі участь у засіданнях ВККС бере лише половина представників громадськості», - розповіли у ВККС.

В цілому, за даними ГРД, за час, який пройшов з моменту відновлення кваліфікаційного оцінювання суддів (13 листопада 2023 року), Рада доброчесності надіслала до ВККС 191 рішення щодо 163 суддів. Серед надісланих документів – 111 негативних висновків щодо суддів.

Разом з тим, за даними ВККС, станом на 2023 рік лише кваліфікаційне оцінювання мали завершити 1 884 судді.

Всього кваліфікаційне оцінювання вдало або не вдало станом на серпень 2024 року завершили лише близько 150 суддів.

Дистанційний доступ до суддівських досьє

Особливою точкою напруги у відносинах між ВККС та ГРД є питання віддаленого доступу до повних даних суддівських досьє.

На думку ГРД, ВККС повинна зробити все можливе, щоб забезпечити членам Ради доброчесності можливість віддаленого доступу до досьє, оскільки не всі члени ГРД проживають у Києві, до того ж віддалений доступ є значно більш зручним і дозволить заощаджувати час, не витрачаючи його на поїздки до будівлі ВККС.

У ВККС, однак, зазначають, що надати ГРД віддалений доступ до суддівських досьє неможливо, адже його наразі не мають навіть члени ВККС. До того ж, при наявності віддаленого доступу, постає питання забезпечення конфіденційності даних з суддівських досьє, оскільки вони містять як персональні дані суддів та їх близьких, так і особливо чутливу інформацію (наприклад, медичні дані або висновки психологів).

Також у Комісії зазначають, що попередні два склади ГРД працювали з досьє суддів і кандидатів на посади суддів без віддаленого доступу, і при цьому надавали ВККС десятки та навіть сотні висновків.

Невирішеність питання з доступом до суддівських досьє час від часу приводить до конфліктів між співробітниками Секретаріату ВККС та членами ГРД.

Справа в тому, що члени Ради доброчесності намагаються фотографувати на камери своїх мобільних телефонів інформацію з суддівських досьє, яка відображається на моніторах комп’ютерів, встановлених у ВККС і до якої вони мають відповідний доступ.

У таких ситуаціях співробітникам Секретаріату ВККС доводиться пояснювати, що члени ГРД можуть тільки знайомитися з інформацією з досьє, але не фотографувати її.

Втім, попереднє керівництво ВККС хоча й не було у захваті від дій представників громадськості, однак все ж не бажало йти на конфлікт з ГРД.

Велика кількість негативних висновків

У ВККС звертають увагу, що чималу кількість негативних висновків щодо суддів навряд чи можна вважати обґрунтованими і вважають, що Раді доброчесності слід зосередитися на найбільш кричущих випадках суддівської недоброчесності.

У свою чергу в ГРД незадоволені тим, що ВККС долає 62% висновків підготовлених Радою доброчесності.

«Це підкреслює важливість подальшого вдосконалення співпраці між ГРД і ВККС, особливо в частині доступу до інформації та вмотивованості ухвалення рішень», - зазначили у зв’язку з цим у Раді доброчесності 16 серпня.

Судді, які отримали негативний висновок ГРД, але пройшли кваліфікаційне оцінювання без розгляду у пленарному складі

Окрема проблема, яка ускладнює порозуміння між ВККС та ГРД, це питання близько 130 суддів, які у 2018-2019 роках отримали негативні висновки від Ради доброчесності, однак були визнані колегіями Комісії такими, що відповідають займаній посаді і фактично пройшли кваліфікаційне оцінювання без розгляду Комісією у пленарному складі.

Через певні правові колізії, пов’язані з розпуском у листопаді 2019 року попереднього складу ВККС і низкою змін у законодавство, вирішувати проблему цих суддів довелося Великій Палаті Верховного Суду.

Оскільки рішення ВП ВС у червні 2024 року виявилося на користь зазначеної категорії суддів, то ВККС фактично була змушена припинити розгляд таких суддів у пленарних засіданнях і відкласти питання на невизначений час.

Такий підхід Комісії викликав незадоволення Громадської ради доброчесності, представники якої повідомили ВККС, що оцінювання зазначеної категорії суддів має продовжуватися.

«Нас по суті закликають не виконувати рішення Великої Палати Верховного Суду, кажуть, що Комісія повинна ігнорувати рішення Великої Палати, тобто робити вигляд, нібито нічого не відбулося», - розповіли виданню джерела у ВККС.

Побоювання за конкурс в апеляційні суди

У ВККС побоюються, що не прості відносини з ГРД, яку підтримують іноземні партнери України та низка громадських організацій, можуть негативно вплинути на строки проведення конкурсу на посади 550 суддів апеляційних судів.

Зазначений конкурс і так триває вже майже рік, хоча кандидати на посади суддів поки що не склали навіть загальне тестування на знання норм права.

З урахуванням того, що етап співбесід з претендентами на мантії суддів апеляційних судів очікується вже у 2025 році, то не надто високі темпи роботи ГРД, відверто лякають Комісію.

Також у Комісії відзначають, що строк повноважень діючого складу ГРД – два роки, один з яких вже минув.

«Громадська рада доброчесності може дуже легко створити нам проблеми і прямо вплинути на строки та перебіг конкурсу. Члени ГРД можуть як і зараз надсилати нам по 2-3 висновки на тиждень і конкурс плавно перейде у стадію, коли ніхто не зможе в принципі спрогнозувати строки його завершення», - кажуть у ВККС, однак все ж сподіваються, що Комісії вдасться знайти спільну мову з ГРД, не доводячи ситуацію до відвертого конфлікту.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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