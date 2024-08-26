Отношения между ВККС и Советом добропорядочности стремительно ухудшаются: в Комиссии считают, что Совет добропорядочности пытается влиять на деятельность ВККС

Кризис в отношениях между ВККС и Общественным советом добропорядочности усугубляется, а впереди еще конкурс на должности судей апелляционных судов.

Источник фото - ВККС

«Судебно-юридической газете» стало известно об ухудшении отношений между Высшей квалификационной комиссией судей как органом судебной власти и Общественным советом добропорядочности.

По данным источников издания, по состоянию на август 2024 года отношения между ВККС и ОСД находятся на самом низком уровне с момента формирования нового состава Совета добропорядочности в августе 2023 года.

Что известно публично

О том, что в отношениях между ВККС и ОСД не все хорошо, заметно даже со стороны.

17 июня, когда собеседование в пленарном составе ВККС проходил председатель Киевского районного суда города Одессы Сергей Чванкин, произошел публичный спор между членом ОСД Татьяной Катриченко и председательствующей в заседании членом ВККС Галиной Шевчук.

После рассмотрения ряда ходатайств Сергея Чванкина и соответствующих протокольных решений Комиссии, представитель ОСД Татьяна Катриченко сделала членам ВККС замечание, что они не спросили мнение представителя Совета добропорядочности относительно заявленных ходатайств.

«При решении прошлого вопроса Вы, уважаемая госпожа председательствующая, не спросили мнение представителя Общественного совета добропорядочности», - отметила тогда Татьяна Катриченко.

«Это вы такое замечание нам делаете? Это был вопрос об удовлетворении ходатайства судьи. Это дискреция Комиссии. Но мы все же можем услышать ваше мнение уже после рассмотрения ходатайства», - ответила Галина Шевчук.

«Я просто обратила внимание, что когда Вы говорите о правах и обязанностях Совета добропорядочности, то можно спрашивать и мнение ОСД по поводу решения указанных ходатайств», - оставила «последнее слово» за собой Татьяна Катриченко.

А уже 1 июля ОСД обнародовала на своем сайте достаточно резкое заявление под названием «ВККС: справедливость или бездействие?».

В указанном заявлении Совет добропорядочности фактически обвинил ВККС «в нерешительности или сознательных действиях» в процедуре квалификационного оценивания судьи Оболонского районного суда города Киева Александра Луценко, который накануне собеседования с ВККС подал заявление об увольнении в отставку. По мнению ОСД, Александра Луценко необходимо признать не отвечающим занимаемой должности и уволить с должности судьи, в частности, за решение по делам относительно участников Майдана в 2014 году.

«ОСД отмечает, что функция ВККС – брать на себя ответственность и принимать решения, отвечающим интересам общества и способствующим восстановлению доверия к судебной системе», - говорится в заявлении Совета добропорядочности.

Более того, 1 августа ОСД публично предложила ВККС провести оценивание судей Верховного Суда на соответствие занимаемой должности. Основанием для такого предложения стало известное решение Большой Палаты Верховного Суда по делу № 9901/198/20 о процедуре квалификационного оценивания судей и возможности проведения оценивания судей исключительно коллегией ВККС и без рассмотрения заключения ОСД в пленарном составе Комиссии.

Интересно, что бывший исполняющий обязанности главы ВККС Руслан Сидорович в публичных выступлениях не слишком пытался скрывать наличие определенных проблем в отношениях с ОСД.

Так, еще 13 июня Руслан Сидорович сообщил, что Совет добропорядочности недоволен количеством преодоленных Комиссией в пленарном составе негативных выводов ОСД, соответственно, Общественный совет добропорядочности нередко жалуется на действия Комиссии тем или иным способом.

Что остается за кадром

По словам источников «Судебно-юридической газеты», проблемы в отношениях между ВККС и ОСД обусловлены «институционным вопросом», то есть вопросом, «кто главнее, Комиссия или общественность».

ВККС, ссылаясь на Закон «О судоустройстве и статусе судей», считает Совет добропорядочности скорее вспомогательным органом, который должен «способствовать установлению соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности для целей квалификационного оценивания».

ОСД, соответственно, свою роль в кадровых процедурах в отношении судей и кандидатов на должности судей объясняет значительно шире, чем просто содействие Комиссии в проведении тех или иных процедур.

Фактически, в Совете добропорядочности считают, что именно ВККС должна учитывать мнение ОСД во время процедур квалификационного оценивания или во время проведения конкурсов.

По данным издания, такой подход, несмотря на его дискреционное противоречие, поддерживается посольствами стран G7 и соответствующими проектами иностранной технической помощи.

«На встречах с послами, чиновниками европейских институций или руководителями проектов технической помощи Комиссии неоднократно говорилось о необходимости «дружить» с ОСД и даже «прислушиваться к ОСД». Фактически прямым текстом Комиссии говорили, что поддержка и оценка действий Комиссии нашими зарубежными партнерами зависит, в частности, от отношений с Советом добропорядочности», - рассказали «Судебно-юридической газете» в ВККС.

Также в ВККС подозревают, что ОСД неофициально ведет как против Комиссии, так и против отдельных ее членов, информационную войну, прежде всего, усилиями аффилированных с частью членов ОСД общественных организаций и СМИ, которые делегировали в состав Совета добропорядочности своих представителей.

«Были случаи, когда известные деятели общественного движения, годами специализирующиеся на судебной реформе и имеющие устойчивые связи с членами ОСД, намекали, что могут уничтожить репутацию некоторых членов Комиссии, сделать их, так сказать, «недобропорядочными». Причина таких намеков – решения Комиссии, которые не нравятся ОСД или их партнерам из общественного сектора», - рассказывают источники.

«Горячие точки» между ВККС и ОСД

Особо проблемных вопросов между ВККС и ОСД, по данным «Судебно-юридической газеты», несколько.

График проведения собеседований с судьями

В ОСД отмечают, что Совет добропорядочности в принципе не может спешить с предоставлением выводов относительно судей и, соответственно, поддержкой выводов во время собеседований с судьями в коллегиях или со всем составом Комиссии в пленарных заседаниях.

По мнению ОСД, на подготовку одного негативного заключения относительно судьи с его обнародованием и отправлением, как судьи, так и в ВККС, нужно не менее 40-43 дней.

ВККС указанные сроки никак не устраивают, ведь с таким темпом работы процедура, как квалификационного оценивания, так и конкурса на должности судей апелляционных судов рискует растянуться на годы.

Уже сейчас ВККС время от времени вынуждена откладывать собеседования с судьями из-за того, что члены ОСД не успели к ним подготовиться.

«От членов ОСД можно иногда услышать, что оценивание судей – это их не основная работа, а нечто типа хобби, которым они занимаются в свободное от основной деятельности время. Это, конечно, их право так говорить, но вопрос тогда состоит в том, для чего вообще нужно было избираться в состав ОСД, если на полноценную работу просто не хватает времени. Кстати, в составе ОСД двадцать членов, однако на более-менее регулярной основе участие в заседаниях ВККС принимает только половина представителей общественности», – рассказали в ВККС.

В целом, по данным ОСД, за время, прошедшее с момента возобновления квалификационного оценивания судей (13 ноября 2023 года), Совет добропорядочности направил в ВККС 191 решение относительно 163 судей. Среди направленных документов – 111 негативных выводов относительно судей.

Вместе с тем, по данным ВККС, по состоянию на 2023 год только квалификационное оценивание должны были завершить 1 884 судьи.

Всего квалификационное оценивание удачно или неудачно по состоянию на август 2024 года завершили лишь около 150 судей.

Дистанционный доступ к судейским досье

Особой точкой напряжения в отношениях между ВККС и ОСД является вопрос удаленного доступа к полным данным судейских досье.

По мнению ОСД, ВККС должна сделать все возможное, чтобы обеспечить членам Совета добропорядочности возможность удаленного доступа к досье, поскольку не все члены ОСД проживают в Киеве, к тому же удаленный доступ значительно удобнее и позволит экономить время, не тратя его на поездки в здание ВККС.

В ВККС, однако, отмечают, что предоставить ОСД удаленный доступ к судейским досье невозможно, ведь его нет даже у членов ВККС. К тому же, при наличии удаленного доступа, возникает вопрос обеспечения конфиденциальности данных из судейских досье, поскольку они содержат как персональные данные судей и их близких, так и особо чувствительную информацию (например, медицинские данные или выводы психологов).

Также в Комиссии отмечают, что предыдущие два состава ОСД работали с досье судей и кандидатов на должности судей без удаленного доступа, и при этом предоставляли ВККС десятки и даже сотни выводов.

Нерешенность вопроса с доступом к судейским досье иногда приводит к конфликтам между сотрудниками Секретариата ВККС и членами ОСД.

Дело в том, что члены Совета добропорядочности пытаются фотографировать на камеры своих мобильных телефонов информацию из судейских досье, отображаемую на мониторах компьютеров, установленных в ВККС, к которой они имеют соответствующий доступ.

В таких ситуациях сотрудникам Секретариата ВККС приходится объяснять, что члены ОСД могут лишь знакомиться с информацией из досье, но не фотографировать ее.

Впрочем, предыдущее руководство ВККС хотя и не было в восторге от действий представителей общественности, однако не желало идти на конфликт с ОСД.

Большое количество отрицательных выводов

В ВККС обращают внимание, что немало негативных выводов относительно судей вряд ли можно считать обоснованными и считают, что Совету добропорядочности следует сосредоточиться на наиболее вопиющих случаях судейской недобропорядочности.

В свою очередь в ОСД недовольны тем, что ВККС преодолевает 62% негативных выводов, подготовленных Советом добропорядочности.

"Это подчеркивает важность дальнейшего совершенствования сотрудничества между ОСД и ВККС, особенно в части доступа к информации и мотивации принятия решений", - отметили в этой связи в Совете добропорядочности 16 августа.

Судьи, получившие негативные выводы ОСД, но прошедшие квалификационное оценивание без рассмотрения в пленарном составе

Отдельная проблема, которая затрудняет взаимопонимание между ВККС и ОСД, это вопрос около 130 судей, которые в 2018-2019 годах получили негативные выводы от Совета добропорядочности, однако были признаны коллегиями Комиссии соответствующими занимаемой должности и фактически прошли квалификационное оценивание без рассмотрения Комиссией пленарном составе.

Из-за ряда правовых коллизий, связанных с роспуском в ноябре 2019 года предыдущего состава ВККС и рядом изменений в законодательство, решать проблему этих судей пришлось Большой Палате Верховного Суда.

Поскольку решение БП ВС в июне 2024 года оказалось в пользу указанной категории судей, то ВККС фактически была вынуждена прекратить рассмотрение таких судей в пленарных заседаниях и отложить вопрос на неопределенное время.

Такой подход Комиссии вызвал недовольство Общественного совета добропорядочности, представители которого сообщили ВККС, что оценивание указанной категории судей должно продолжаться.

«Нас, по сути, призывают не выполнять решения Большой Палаты Верховного Суда, говорят, что Комиссия должна игнорировать решение Большой Палаты, то есть делать вид, что ничего не произошло», - рассказали изданию источники в ВККС.

Опасения за конкурс в апелляционные суды

В ВККС опасаются, что не простые отношения с ОСД, поддерживаемой иностранными партнерами Украины и рядом общественных организаций, могут негативно повлиять на сроки проведения конкурса на должности 550 судей апелляционных судов.

Данный конкурс и так длится уже почти год, хотя кандидаты на должности судей пока не сдали даже всеобщее тестирование на знание норм права.

С учетом того, что этап собеседований с претендентами на мантии судей апелляционных судов ожидается уже в 2025 году, то не слишком высокие темпы работы ОСД, откровенно пугают Комиссию.

Также в Комиссии отмечают, что срок полномочий действующего состава ОСД – два года, один из которых уже истек.

«Общественный совет добропорядочности может очень легко создать нам проблемы и напрямую повлиять на сроки и ход конкурса. Члены ОСД могут присылать нам по 2-3 вывода в неделю, и конкурс плавно перейдет в стадию, когда никто не сможет в принципе спрогнозировать сроки его завершения», - говорят в ВККС, однако все же надеются, что Комиссии удастся найти общий язык с ОСД, не доводя ситуацию до откровенного конфликта.

Автор: Вячеслав Хрипун

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