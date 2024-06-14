Громадська рада доброчесності регулярно скаржиться на дії ВККС – ВККС

Громадськість незадоволена кількістю подоланих Комісією негативних висновків

Координатори Громадської ради доброчесності Джерело фото: ВККС

Громадська рада доброчесності часто незадоволена рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це 13 червня під час роботи XII Міжнародного Судово-правового форуму повідомив в. о. голови ВККС Руслан Сидорович.

Він розповів, що зазвичай ГРД незадоволена кількістю подоланих Комісією у пленарному складі негативних висновків ГРД.

У підсумку, Громадська рада доброчесності нерідко скаржиться на дії Комісії у той чи інший спосіб.

«Але ж ми повинні дотримуватися балансу та пам’ятати про своє інституційне завдання» - зазначив Руслан Сидорович.

Нагадаємо, що у ВККС спрогнозували, що негативні висновки від ГРД можуть отримати до 80% кандидатів на посади суддів апеляційних судів, які дійдуть до стадії співбесід.

Автор В’ячеслав Хрипун

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