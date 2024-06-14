Общественный совет добропорядочности (ОСД, ГРД) часто недоволен решениями Высшей квалификационной комиссии судей.
Об этом 13 июня во время работы XII Международного Судебно-правового форума сообщил и. о. главы ВККС Руслан Сидорович.
Он рассказал, что обычно ОСД недоволен количеством преодоленных Комиссией в пленарном составе негативных выводов Совета добропорядочности.
В итоге Общественный совет добропорядочности нередко жалуется на действия Комиссии тем или иным способом.
«Но мы должны придерживаться баланса и помнить о своей институциональной задаче» - отметил Руслан Сидорович.
Напомним, что в ВККС спрогнозировали, что негативные выводы от ОСД могут получить до 80% кандидатов на должности судей апелляционных судов, которые дойдут до стадии собеседований.
Автор Вячеслав Хрипун
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