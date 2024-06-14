Общественность недовольна количеством преодоленных Комиссией негативных выводов.

Координаторы Общественного совета добропорядочности

Общественный совет добропорядочности (ОСД, ГРД) часто недоволен решениями Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом 13 июня во время работы XII Международного Судебно-правового форума сообщил и. о. главы ВККС Руслан Сидорович.

Он рассказал, что обычно ОСД недоволен количеством преодоленных Комиссией в пленарном составе негативных выводов Совета добропорядочности.

В итоге Общественный совет добропорядочности нередко жалуется на действия Комиссии тем или иным способом.

«Но мы должны придерживаться баланса и помнить о своей институциональной задаче» - отметил Руслан Сидорович.

Напомним, что в ВККС спрогнозировали, что негативные выводы от ОСД могут получить до 80% кандидатов на должности судей апелляционных судов, которые дойдут до стадии собеседований.

Автор Вячеслав Хрипун

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