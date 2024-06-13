Громадська рада доброчесності може надати негативні висновки до 80% кандидатів на посади суддів апеляційних судів – ВККС

Негативні висновки ГРД ВККС доведеться розглядати на пленарних засіданнях, що позначиться на строках проведення конкурсу.

Джерело фото - ВККС

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів надали прогноз, скільки кандидатів на посади суддів апеляційних судів можуть отримати негативні висновки від Громадської ради доброчесності.

«Ми не можемо знати точно, яка кількість кандидатів отримають негативні висновки від Громадської ради доброчесності напередодні співбесід, але досвід кваліфікаційного оцінювання суддів дозволяє говорити про те, що кількість негативних висновків щодо кандидатів на посади суддів може дійти до 80%», - розповів 13 червня під час роботи XII Міжнародного Судово-правового форуму в. о. голови ВККС Руслан Сидорович.

Відтак, як зазначив Руслан Сидорович, Комісії у пленарних засіданнях за участі ГРД доведеться розглядати та долати відповідні негативні висновки, що може позначитися на строках проведення конкурсу.

Нагадаємо, що за інформацією ВККС конкурс на посади суддів апеляційних судів завершиться на раніше серпня 2025 року.

Автор В’ячеслав Хрипун

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