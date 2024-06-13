Общественный совет добропорядочности может дать негативные выводы до 80% кандидатов на должности судей апелляционных судов – ВККС

Негативные заключения Совета добропорядочности ВККС придется рассматривать на пленарных заседаниях, что скажется на сроках проведения конкурса.

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В Высшей квалификационной комиссии судей предоставили прогноз, сколько кандидатов на должности судей апелляционных судов могут получить негативные выводы от Общественного совета добропорядочности (ГРД, ОСД).

"Мы не можем знать точно, какое количество кандидатов получат негативные выводы от Общественного совета добропорядочности накануне собеседований, но опыт квалификационного оценивания судей позволяет говорить о том, что количество негативных выводов относительно кандидатов на должности судей может дойти до 80%", - рассказал 13 июня в ходе работы XII Международного Судебно-правового форума и. о. главы ВККС Руслан Сидорович.

Как отметил Руслан Сидорович, Комиссии в пленарных заседаниях с участием ОСД придется рассматривать и преодолевать соответствующие негативные выводы, что может сказаться на сроках проведения конкурса.

Напомним, что по информации ВККС, конкурс на должности судей апелляционных судов завершится не ранее августа 2025 года.

Автор Вячеслав Хрипун

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