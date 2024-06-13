Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Общественный совет добропорядочности может дать негативные выводы до 80% кандидатов на должности судей апелляционных судов – ВККС

16:07, 13 июня 2024
Негативные заключения Совета добропорядочности ВККС придется рассматривать на пленарных заседаниях, что скажется на сроках проведения конкурса.
Общественный совет добропорядочности может дать негативные выводы до 80% кандидатов на должности судей апелляционных судов – ВККС
Источник фото - ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшей квалификационной комиссии судей предоставили прогноз, сколько кандидатов на должности судей апелляционных судов могут получить негативные выводы от Общественного совета добропорядочности (ГРД, ОСД).

"Мы не можем знать точно, какое количество кандидатов получат негативные выводы от Общественного совета добропорядочности накануне собеседований, но опыт квалификационного оценивания судей позволяет говорить о том, что количество негативных выводов относительно кандидатов на должности судей может дойти до 80%", - рассказал 13 июня в ходе работы XII Международного Судебно-правового форума и. о. главы ВККС Руслан Сидорович.

Как отметил Руслан Сидорович, Комиссии в пленарных заседаниях с участием ОСД придется рассматривать и преодолевать соответствующие негативные выводы, что может сказаться на сроках проведения конкурса.

Напомним, что по информации ВККС, конкурс на должности судей апелляционных судов завершится не ранее августа 2025 года.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты обратились в КСУ по обеспечению гарантий трудовых прав в части перерасчета пенсий народным депутатам I-VIIІ созывов

В свое время институт перерасчета пенсий народным депутатам Украины был отменен, что, по мнению депутатов, не соответствует Конституции Украины.

Общественный совет добропорядочности может дать негативные выводы до 80% кандидатов на должности судей апелляционных судов – ВККС

Негативные заключения Совета добропорядочности ВККС придется рассматривать на пленарных заседаниях, что скажется на сроках проведения конкурса.

Для бронирования ФЛП потребуется объем дохода не менее 61,2 тысячи грн в месяц и уплатить 20,4 тысячи грн сбора

Сбор за бронирование военнообязанных составит 20,4 тысяч грн.

Национальная школа судей должна отчитаться о своей деятельности 10 июля – ВККС

НШСУ долгое время вообще не отчитывалась о своей работе.

Мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными, могут мобилизовать – почему возникла такая ситуация

Из-за коллизии в законодательстве парней до 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут мобилизовать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду