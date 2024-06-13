Какой адрес является налоговым адресом физлица-«единщика»: объяснение ГНС

Налоговым адресом физлица-«единщика» признается адрес его местонахождения, указанный в ЕГР.

Главное управление ГНС в Запорожской области напомнило, что адрес местонахождения физического лица-предпринимателя (ФЛП), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), является основанием для постановки на учет в качестве налогоплательщика в контролирующем органе. Это касается всех ФЛП, кроме тех, кто получил статус электронного резидента (е-резидента).

Согласно Закону Украины № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», государственная регистрация ФЛП происходит по месту их проживания, что указано в ЕГР. Этот адрес используется для связи с предпринимателем и определения его налогового адреса.

Пункт 65.1 статьи 65 Налогового кодекса Украины (НКУ) отмечает, что постановка на учет ФЛП в контролирующих органах осуществляется на основании данных из ЕГР, предоставленных государственным регистратором. Для этого не нужно подавать дополнительных документов, в частности подтверждение места жительства.

Налоговый адрес предпринимателя признается местом его проживания, указанным в ЕГР, и он должен быть единым. Этот адрес также является местом уплаты единого налога для плательщиков первой-третьей групп (кроме е-резидентов) и местом подачи налоговой декларации.

Для перехода на упрощенную систему налогообложения субъект хозяйствования подает заявление в контролирующий орган по своему налоговому адресу. Это можно сделать во время государственной регистрации ФЛП или при внесении изменений в сведения в ЕГР.

Таким образом, налоговый адрес ФЛП - это место его проживания, указанное в ЕГР, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе.

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