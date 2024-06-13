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Как распределяется доступная электроэнергия между всеми потребителями Киева: разъяснение ДТЭК

15:54, 13 июня 2024
В Киеве 75% электроэнергии потребляет бытовой сектор.
Как распределяется доступная электроэнергия между всеми потребителями Киева: разъяснение ДТЭК
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В ДТЭК Киевские электросети объяснили гражданам, как распределяется доступная электроэнергия между всеми потребителями столицы.

Там отмечают, что на критическую инфраструктуру приходится 25% электроэнергии.

«Ее нельзя ограничивать при любых условиях. Это больницы, насосные станции, котельные, предприятия, работающие на оборонном комплексе страны. Список объектов утверждают местные власти», - пишут в компании.

Остальные 75% потребляет бытовой сектор (многоквартирные и частные дома), бизнес, социально-бытовая сфера и промышленность.

В ДТЭК добавляют, что население потребляет 40% всего объема электроэнергии.

«Мы справедливо распределяем доступный объем энергопотребления между клиентами и составляем график, согласно которому светом обеспечиваем всех поочередно. Исключение – клиенты, которые подключены к тем же линиям, что и критические объекты», – заявляют в компании.

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