Як розподіляється доступна електроенергія між всіма споживачами Києва: роз’яснення ДТЕК

У Києві 75% електроенергії споживає побутовий сектор.

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У ДТЕК Київські електромережі пояснили громадянам, як розподіляється доступна електроенергія між всіма споживачами столиці.

Там зазначають, що на критичну інфраструктуру припадає 25% електроенергії.

«Її не можна обмежувати за будь-яких умов. Це лікарні, насосні станції, котельні, підприємства, що працюють на оборонний комплекс країни. Список обʼєктів затверджує місцева влада», - пишуть у компанії.

Решту 75% споживає побутовий сектор (багатоквартирні та приватні будинки), бізнес, соціально-побутова сфера та промисловість.

У ДТЕК додають, що населення споживає 40% всього обсягу електроенергії.

«Ми справедливо розподіляємо доступний обсяг енергоспоживання між клієнтами і складаємо графік, згідно з яким світлом забезпечуємо всіх по черзі. Виняток - клієнти, які підключені до тих же ліній, що й критичні об'єкти», - заявляють у компанії.

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