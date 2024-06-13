Яка адреса є податковою адресою фізособи-«єдинника»: пояснення ДПС

Податковою адресою фізособи-«єдинника» визнається адреса її місцезнаходження, зазначена в ЄДР.

Головне управління ДПС у Запорізькій області нагадало, що адреса місцезнаходження фізичної особи-підприємця (ФОП), зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), є підставою для взяття на облік як платника податків у контролюючому органі. Це стосується всіх ФОПів, окрім тих, хто набув статусу електронного резидента (е-резидента).

Згідно з Законом України № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація ФОПів відбувається за місцем їх проживання, що вказано в ЄДР. Ця адреса використовується для зв’язку з підприємцем та визначення його податкової адреси.

Пункт 65.1 статті 65 Податкового кодексу України (ПКУ) зазначає, що взяття на облік ФОПів у контролюючих органах здійснюється на підставі даних з ЄДР, наданих державним реєстратором. Для цього не потрібно подавати додаткових документів, зокрема підтвердження місця проживання.

Податкова адреса підприємця визнається місцем його проживання, зазначеним у ЄДР, і вона повинна бути єдиною. Ця адреса також є місцем сплати єдиного податку для платників першої-третьої груп (крім е-резидентів) та місцем подання податкової декларації.

Для переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає заяву до контролюючого органу за своєю податковою адресою. Це можна зробити під час державної реєстрації ФОП або при внесенні змін до відомостей в ЄДР.

Таким чином, податкова адреса ФОП – це місце його проживання, вказане в ЄДР, за яким він береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

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