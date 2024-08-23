Судей из судов, территориальная подсудность которых была изменена, лучше отправлять в суды, в которые переданы их дела – Верховный Суд

В Верховном Суде пытаются сбалансировать нагрузку между судами, которым была определена территориальная подсудность судов, расположенных на оккупированных территориях.

Здание Купянского горрайонного суда Харьковской области, источник фото - ГСА

В Верховном Суде 23 августа сообщили о необходимости сбалансировать нагрузку между судами, которым была определена территориальная подсудность судов, расположенных на территориях боевых действий или на оккупированных территориях.

Напомним, что в 2022-2024 годах была изменена территориальная подсудность около 150 судов, расположенных на территориях Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Лишь часть судов со временем возобновила осуществление правосудия.

Вместе с тем, с изменением подсудности судов возникла существенная кадровая проблема, ведь часто судьи из судов, прекративших осуществление правосудия, отправлялись в одни суды, тогда как дела их судов, после смены подсудности, должны были рассматриваться совсем другими судами.

Поэтому нередко возникали конфликтные ситуации, когда судьи судов, которым достались дела судов, прекративших осуществление правосудия, отказывались их регистрировать и рассматривать.

Хотя действия Совета судей Украины в 2023 году улучшили ситуацию с регистрацией и рассмотрением таких дел, однако напряженная ситуация в коллективах судов в большинстве своем никуда не делась, ведь судьям судов, которым достались дела других судов, пришлось рассматривать как свои дела, так и дела других судов. При этом в большинстве случаев, кадрового усиления за счет судей судов, территориальная подсудность которых была изменена, суды не получили.

Как отметили в Верховном Суде по итогам совещания с участием председателя Верховного Суда Станислава Кравченко, председателя ВККС Андрея Пасечника, и. о. председателя ГСА Максима Пампуры, членов Высшего совета правосудия, а также ряда председателей судов и судей из судов, расположенных в Донецкой области и городе Днепре и руководителей территориальных управлений ГСА, сбалансировать нагрузку между судами можно следующим образом.

Так, можно рассмотреть вопрос о прекращении командировки судей из судов, расположенных в районах боевых действий или на оккупированной территории, и откомандировать их в суды со значительным уровнем нагрузки.

Источник фото: Верховный Суд

Автор: Вячеслав Хрипун

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