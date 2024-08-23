Лубинец взял на контроль дело военного медика, объявившего голодовку в одесской психиатрической больнице

Уполномоченный по правам человека вмешался в ситуацию с голодовкой военного медика из-за условий содержания в одесской психиатрической больнице.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец будет контролировать ситуацию с боевым медиком 35-й бригады морской пехоты Петром Коноплей, который объявил голодовку из-за неудовлетворительных условий пребывания в Одесской областной психиатрической больнице №2.

Лубинец сообщил, что после обнаружения тревожного видео работниками офиса, Представитель Уполномоченного в Одесской области Мария Попова и сотрудники регионального представительства провели проверку условий пребывания пациентов, в частности военных, в этой больнице. Проверка подтвердила, что условия содержания являются абсолютно неудовлетворительными и не соответствуют стандартам.

Выяснилось, что заведение находится на завершающем этапе реорганизации и будет присоединено к КНП «Одесский областной центр психического здоровья». Из-за выявленных нарушений, были немедленно направлены рекомендательные письма в органы власти с требованием принять необходимые меры для их устранения.

Омбудсмен также отметил, что на основе информации от областной военной администрации и Департамента здравоохранения будут приняты управленческие решения. Рассматривается возможность привлечения к административной ответственности лиц, ответственных за питание, и перезаключения договоров с новыми поставщиками.

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