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Лубінець взяв на контроль справу військового медика, який оголосив голодування в одеській психіатричній лікарні

19:24, 23 серпня 2024
Уповноважений з прав людини втрутився в ситуацію з голодуванням військового медика через умови утримання в одеській психіатричній лікарні.
Лубінець взяв на контроль справу військового медика, який оголосив голодування в одеській психіатричній лікарні
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець контролюватиме ситуацію з бойовим медиком 35-ї бригади морської піхоти Петром Коноплею, який оголосив голодування через незадовільні умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.

Лубінець повідомив, що після виявлення тривожного відео працівниками офісу, Представник Уповноваженого в Одеській області Марія Попова та співробітники регіонального представництва провели перевірку умов перебування пацієнтів, зокрема військових, у цій лікарні. Перевірка підтвердила, що умови утримання є абсолютно незадовільними та не відповідають стандартам.

З'ясувалося, що заклад знаходиться на завершальному етапі реорганізації і буде приєднаний до КНП «Одеський обласний центр психічного здоров’я». Через виявлені порушення, були негайно направлені рекомендаційні листи до органів влади з вимогою вжити необхідних заходів для їх усунення.

Омбудсмен також зазначив, що на основі інформації від обласної військової адміністрації та Департаменту охорони здоров’я будуть прийняті управлінські рішення. Розглядається можливість притягнення до адміністративної відповідальності осіб, відповідальних за харчування, та переукладення договорів з новими постачальниками.

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