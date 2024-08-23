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США наклали санкції на 400 російських компаній і міжнародних посередників – Андрій Єрмак

18:48, 23 серпня 2024
Санкції стосуються російського паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та постачання товарів подвійного призначення.
США наклали санкції на 400 російських компаній і міжнародних посередників – Андрій Єрмак
Джерело фото: nv.ua
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Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій, що охоплює близько 400 суб'єктів, пов'язаних з російськими паливно-енергетичними, металургійними секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«США оголосили новий пакет санкцій, який охоплює близько 400 суб’єктів, пов’язаних з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій», - розповів Єрмак.

Зокрема, санкції торкнулися таких ключових російських компаній, як ТОВ «Екропромстрой», дочірня компанія «Новатек», яка володіє 40% ТОВ «Арктик СПГ-2», ТОВ «Межрегионстрой», що будує об'єкти для проекту «Восток Ойл» від «Роснефть», та ПАТ «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЕК), відповідальна за проект «СПГ Якутия». Також під санкції потрапили великі експортери вугілля з росії, такі як «СДС Уголь», «УК Мечел-Майнинг», АТ «Стройсервис», а також дві дочірні компанії «Росатома».

Єрмак додав, що нові санкції суттєво вплинуть на ключові нафтові та газові проєкти Росії. Список санкцій також включає російські інститути військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів, електроніки та компанії, що обслуговують потреби російського військово-промислового комплексу (ВПК), разом із їхніми власниками та менеджментом.

До санкційних списків потрапили численні міжнародні посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали постачання мікроелектроніки в росію в обхід санкцій, деякі з них постачали товари на мільйони доларів. Крім того, США посилюють контроль за експортом до росії та Білорусі, обмежуючи доступ цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК). Список компаній, які підпадають під суворі вимоги ліцензування експорту, тепер включає 131 компанію з оосії, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн, підозрюваних у порушенні санкцій.

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