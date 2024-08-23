США наложили санкции на 400 российских компаний и международных посредников – Андрей Ермак

Санкции касаются российского топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и поставок товаров двойного назначения.

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Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций, охватывающий около 400 субъектов, связанных с российскими топливно-энергетическими, металлургическими секторами, финансовой сферой и поставками товаров двойного назначения. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

«США объявили новый пакет санкций, который охватывает около 400 субъектов, связанных с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой и поставками товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса россии в обход санкций», - рассказал Андрей Ермак.

В частности, санкции коснулись таких ключевых российских компаний, как ООО «Экропромстрой», дочерняя компания «Новатэк», которая владеет 40% ООО «Арктик СПГ-2», ООО «Межрегионстрой», строящее объекты для проекта «Восток Ойл» от «Роснефть», и ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), ответственная за проект «СПГ Якутия». Также под санкции попали крупные экспортеры угля из россии, такие как «СДС Уголь», «УК Мечел-Майнинг», АО «Стройсервис», а также две дочерние компании «Росатома».

Андрей Ермак добавил, что новые санкции существенно повлияют на ключевые нефтяные и газовые проекты россии. Санкционный список также включает российские институты военных разработок, производителей беспилотных летательных аппаратов, электроники и компании, обслуживающие потребности российского военно-промышленного комплекса (ВПК), вместе с их владельцами и менеджментом.

В санкционные списки попали многочисленные международные посредники из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая, которые осуществляли поставки микроэлектроники в россию в обход санкций, некоторые из них поставляли товары на миллионы долларов. Кроме того, США усиливают контроль за экспортом в россию и Беларусь, ограничивая доступ этих стран к программному обеспечению для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Список компаний, которые подпадают под строгие требования лицензирования экспорта, теперь включает 131 компанию из России, Китая, Ирана, Турции, ОАЭ, Казахстана и других стран, подозреваемых в нарушении санкций.

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