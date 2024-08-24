«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем независимости Украины!

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет всех читателей с 33-летием Независимости Украины!
Мир увидел смелость и самоотверженность украинского народа.
Желаем сил, свободы, согласия, несокрушимости, душевного равновесия и неистощимой энергии.
Пусть сегодняшний праздник приблизит скорейшую Победу и будущее процветание.
С Днем Независимости, Украина!
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