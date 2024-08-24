«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем независимости Украины!

24 августа украинцы отмечают 33-ю годовщину Независимости.

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет всех читателей с 33-летием Независимости Украины!

Мир увидел смелость и самоотверженность украинского народа.

Желаем сил, свободы, согласия, несокрушимости, душевного равновесия и неистощимой энергии.

Пусть сегодняшний праздник приблизит скорейшую Победу и будущее процветание.

С Днем Независимости, Украина!

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