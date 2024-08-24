«Судово-юридична газета» вітає з Днем незалежності України!

24 серпня українці відзначають 33-річницю Незалежності.

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає усіх читачів з 33-річницею Незалежності України!

Світ побачив сміливість і самовідданість Українського народу.

Бажаємо сил, свободи, злагоди, незламності, душевної рівноваги та невичерпної енергії.

Нехай сьогоднішнє свято наблизить скорішу Перемогу України і майбутнє процвітання.

З Днем незалежності, Україно!

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.