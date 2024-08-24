Практика судів
  1. В Україні

«Судово-юридична газета» вітає з Днем незалежності України!

07:00, 24 серпня 2024
24 серпня українці відзначають 33-річницю Незалежності.
«Судово-юридична газета» вітає з Днем незалежності України!
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає усіх читачів з 33-річницею Незалежності України!

Світ побачив сміливість і самовідданість Українського народу.

Бажаємо сил, свободи, злагоди, незламності, душевної рівноваги та невичерпної енергії.

Нехай сьогоднішнє свято наблизить скорішу Перемогу України і майбутнє процвітання.

З Днем незалежності, Україно!

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддів з судів, територіальна підсудність яких була змінена, краще відряджати в ті суди, в які передані їх справи – Верховний Суд

У Верховному Суді намагаються збалансувати навантаження між судами, яким визначена територіальна підсудність судів, розташованих на окупованих територіях.

Призначено нового члена Етичної ради: що відомо

Членом Етичної ради для перевірки кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя призначено колишнього прокурора із США Пітера Шенка.

Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю, зможуть подавати документи через ЦНАП для встановлення факту безпосередньої участі в обороні

Кабмін вніс зміни до Порядку встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Україна знову почне продавати електроенергію за кордон – Укренерго

З 25 серпня Україна планує відновити продаж електроенергії до сусідніх країн.

Верховний Суд пояснив, які докази мають дослідити суди у справах про невиплату військовослужбовцям 100 тисяч грн

Військовослужбовець звернувся до суду у звʼязку з невиплатою йому винагороди у 100 тисяч грн на тій підставі, що його участь у бойових діях підтверджується довідкою військової частини, яка не відповідає формі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Марина Лук’яненко
    Марина Лук’яненко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду