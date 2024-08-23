Суддів з судів, територіальна підсудність яких була змінена, краще відряджати в ті суди, в які передані їх справи – Верховний Суд

У Верховному Суді намагаються збалансувати навантаження між судами, яким визначена територіальна підсудність судів, розташованих на окупованих територіях.

Будівля Куп'янського міськрайонного суду Харківської області, джерело фото - ДСА

У Верховному Суді 23 серпня повідомили про необхідність збалансувати навантаження між судами, яким була визначена територіальна підсудність судів, розташованих на територіях бойових дій або на окупованих територіях.

Нагадаємо, що у 2022-2024 роках була змінена територіальна підсудність близько 150 судів, розташованих на територіях Луганської, Донецької, Харківської, Сумської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Лише частина судів з часом відновила здійснення правосуддя.

Разом з тим, зі зміною підсудності судів, виникла суттєва кадрова проблема, адже часто судді з судів, які припинили здійснення правосуддя, відряджалися в одні суди, тоді як справи їх судів, після зміни підсудності, мали розглядатися зовсім іншими судами.

Через це нерідко виникали конфліктні ситуації, коли судді судів, яким дісталися справи судів, що припинили здійснення правосуддя, відмовлялися їх реєструвати та розглядати.

Хоча дії Ради суддів України у 2023 році покращили ситуацію з реєстрацію та розглядом таких справ, однак напружена ситуація в колективах судів здебільшого нікуди не ділася, адже суддям судів, яким дісталися справи інших судів, довелося розглядати як свої справи, так і справи інших судів. При цьому, у чималій кількості випадків, кадрового підсилення за рахунок суддів судів, територіальна підсудність яких була змінена, суди не отримали.

Як зазначили у Верховному Суді за підсумками наради за участю голови Верховного Суду Станіслава Кравченка, голови ВККС Андрія Пасічника, в. о. голови ДСА Максима Пампури, членів Вищої ради правосуддя, а також низки голів судів і суддів з судів, розташованих у Донецькій області та місті Дніпро та керівників територіальних управлінь ДСА, збалансувати навантаження між судами можна наступним чином.

Так, можна розглянути питання щодо припинення відрядження суддів з судів, які розташовані у районах бойових дій або на окупованій території, та у подальшому відрядити їх в суди зі значним рівнем навантаження.

Джерело фото: Верховний Суд

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.