Укрупнення судів може початися з Закарпатської області – у Комітеті повернулися до ідеї 2022 року

Після того, як на основі досвіду укрупнення в Закарпатській області, підсумують результат, починаючи від конвою, авторозподілу судових справ та закінчуючи пошуком судових приміщень, ВРП зможе поступово розпочинати оптимізацію судів в інших областях.

Як відомо, наприкінці 2017 року в Україні почали обговорювати оптимізацію, тобто, укрупнення судів. В свій час суди висловили у коментарях нашому виданню полярні думки стосовно цього процесу. Зокрема, незрозуміло, як це відобразиться на доступі громадян до правосуддя, чи готова до цього технічно система, з урахуванням, що так і не було запроваджено електронну форму судової справи і досі не введено авторозподіл справ в єдиному дата-центрі, який принцип буде застосований – суддя їде до суду, де розглядається певна справа, чи громадянин їде до суду, де знаходиться суддя, в якого перебуває його справа тощо.

Як писала «Судово-юридична газета» у серпні 2022 року, новий етап процесу оптимізації судів мав розпочатися із Закарпатської області. Так, у Закарпатській області є 13 місцевих загальних судів. Втім, адміністративно-територіальна реформа, що відбулась у 2020 році, передбачає створення на території Закарпатської області лише 6 районів.

Концепція оптимізації місцевих судів, яка розроблялася спільними зусиллями Комітету Верховної Ради з питань правової політики, Ради суддів України та Державної судової адміністрації, на той час передбачала створення у Закарпатській області лише 5 судів:

Берегівський окружний суд (на базі Берегівського та Виноградівського районних судів)

Мукачівський окружний суд (на базі Мукачівського міськрайонного суду та Свалявського і Воловецького районних судів)

Тячівський окружний суд (на базі Тячівського та Рахівського районних судів)

Ужгородський окружний суд (на базі Ужгородського міськрайонного суду та Перечинського і Великоберезнянського районних судів)

Хустський окружний суд (на базі Хустського, Іршавського та Міжгірського районних судів)

Також передбачалося створити ще Рахівський окружний суд, однак у підсумку ініціатори процесу вирішили об'єднати його з Тячівським окружним судом.

В цих п'яти укрупнених судах мало працювати 107 суддів.

Як випливає з результатів нової дискусії стосовно оптимізації мережі судів України, у Комітеті поділяють ідею про те, щоб почати процес з Закарпатської області.

«Я підтримую ідею ухвалення єдиного Закону який оптимізує всю систему місцевих загальних судів України.

Але такий Закон повинен впроваджуватися поступово, з огляду на безпекову ситуацію починаючи з однієї з найменших за розмірами області — Закарпатської.

Після того як на її основі ми проаналізуємо отриманий досвід, починаючи від конвою, авторозподілу судових справ та закінчуючи пошуком судових приміщень, Вища рада правосуддя зможе поступово розпочинати оптимізацію судів в інших областях України. Лише у такий спосіб ми забезпечимо доступ громадян до правосуддя та надання якісних судових послуг» - зазначив голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета» заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра вважає, що така оптимізація сприятиме дотриманню розумних строків розгляду справ, що матиме наслідком покращення рівня доступу громадян до правосуддя, а отже забезпечення конституційних гарантій на звернення до суду, справедливий судовий розгляд.

Крім того, за словами Ірини Мудрої, це дозволить оптимізувати видатки на фінансування судової влади, а у довгостроковій перспективі передбачатиме економію коштів на утримання судів.

Також такий захід сприятиме вирішенню питання зміни радянських та комуністичних назв судів.

«Судово-юридична газета» писала, що у лютому 2024 року обговорювалися два варіанти мапи судів. Перший варіант нової «мапи судів» передбачає скорочення кількості загальних місцевих судів до 220. Другий, більш радикальний варіант, передбачає скорочення кількості загальних місцевих судів до 151.

Нагадаємо, 20 грудня 2022 року Президент підписав ухвалений парламентом законопроект №7565-1, який передбачає оптимізацію судів протягом року після завершення війни.

Автор: Наталя Мамченко

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