Оптимізація мережі судів дозволить вирівняти суддівське навантаження і економити кошти на утримання судів – Ірина Мудра

У довгостроковій перспективі оптимізація мережі передбачатиме економію коштів на утримання судів.

Фото — соцмережі Ірини Мудрої

Оптимізація мережі судів є складним і соціально чутливим питанням, зокрема в умовах воєнного стану. Проте її якісне проведення дозволить вирівняти суддівське навантаження по країні. Про це зазначила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

За її словами, така оптимізація сприятиме дотриманню розумних строків розгляду справ, що матиме наслідком покращення рівня доступу громадян до правосуддя, а отже забезпечення конституційних гарантій на звернення до суду, справедливий судовий розгляд.

Крім того, за словами Ірини Мудрої, це дозволить оптимізувати видатки на фінансування судової влади, а у довгостроковій перспективі передбачатиме економію коштів на утримання судів.

Також такий захід сприятиме вирішенню питання зміни радянських та комуністичних назв судів.

Ірина Мудра розповіла, що Офіс Президента України працює над оновленням Стратегії розвитку системи правосуддя.

Одним з ключових заходів для досягнення стратегічної цілі «Покращення доступу до правосуддя» проекту Стратегії визначено перегляд мережі місцевих судів з урахуванням:

адміністративно-територіальної реформи, економічної обґрунтованості,

кількості звернень до суду та необхідності забезпечення оптимальних умов доступу до правосуддя для членів територіальних громад.

«Наголосила на важливості напрацювання за результатами фахових обговорень чіткого плану і Дорожньої карти заходів з оптимізації мережі місцевих судів, яка б дозволила перейти до практичних дій для вирішення цього питання» - зазначила вона.

Автор: Наталя Мамченко

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