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Оптимизация сети судов позволит выровнять судейскую нагрузку и экономить средства на содержание судов – Ирина Мудрая

20:17, 6 сентября 2024
В долгосрочной перспективе оптимизация сети будет предусматривать экономию средств на содержание судов.
Оптимизация сети судов позволит выровнять судейскую нагрузку и экономить средства на содержание судов – Ирина Мудрая
Фото — соцсети Ирины Мудрой
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Оптимизация сети судов представляет собой сложный и социально чувствительный вопрос, в частности в условиях военного положения. Однако ее качественное проведение позволит выровнять судейскую нагрузку по стране. Об этом отметила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

По ее словам, такая оптимизация будет способствовать соблюдению разумных сроков рассмотрения дел, что повлечет улучшение уровня доступа граждан к правосудию, а следовательно обеспечение конституционных гарантий на обращение в суд, справедливое судебное разбирательство.

Кроме того, по словам Ирины Мудрой, это позволит оптимизировать расходы на финансирование судебной власти, а в долгосрочной перспективе будет предусматривать экономию средств на содержание судов.

Также такая мера будет способствовать решению вопроса смены советских и коммунистических названий судов.

Ирина Мудрая рассказала, что Офис Президента Украины работает над обновлением Стратегии развития системы правосудия.

Одной из ключевых мер по достижению стратегической цели «Улучшение доступа к правосудию» проекта Стратегии определен пересмотр сети местных судов с учетом:

  • административно-территориальной реформы, экономической обоснованности,
  • количества обращений в суды и необходимость обеспечения оптимальных условий доступа к правосудию для членов территориальных общин.

«Отметила важность наработки по результатам профессиональных обсуждений четкого плана и Дорожной карты мероприятий по оптимизации сети местных судов, которая позволила бы перейти к практическим действиям для решения этого вопроса» - отметила она.

Автор: Наталья Мамченко

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