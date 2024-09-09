Минфин не контролирует планы ревизий Аудитслужбы, и она может ревизовать любое бюджетное учреждение по своему усмотрению – ответ Минфина

Госаудитслужба может проводить ревизии в судах и других органах власти без согласования с Минфином – Минфин.

Государственная аудиторская служба может включать суды в планы ревизий по своему усмотрению, и правительство не контролирует вопрос законности ее действий. Это следует из ответа Министерства финансов по запросу «Судебно-юридической газеты».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная аудиторская служба решила стать ревизором судов, вернувшись в практику 2011 года, когда Контрольно-ревизионное управление (КРУ) давило на отдельные суды, являясь участником судебных дел.

После того, как стало известно о приказе Аудитслужбы от мая этого года о начале ревизирования, суды обратились в Высший совет правосудия о наличии в таких действиях потенциального конфликта интересов и признаков нарушения независимости органов судебной власти.

В свою очередь Высший совет правосудия переадресовал одно из этих обращений в Совет судей Украины, и ССУ 1 августа обратился в Кабмин и Верховную Раду для реагирования на риски, которые могут повлиять на независимость судебной ветви власти.

В частности, ССУ в своем обращении к Кабмину указала на необходимость немедленной отмены приказа Госаудитслужбы от 24.05.2024 №108 в части включения в перечень субъектов контроля апелляционных и местных судов и остановки действий, совершенных по исполнению приказа. Как добавили в ССУ, финансово-ревизионными проверками в судах и органах системы правосудия занимается Счетная палата.

«Судебно-юридическая газета» обратилась с соответствующими запросами относительно того, по каким причинам санкционировали соответствующие ревизии судов, в Счетную палату и правительство.

Как отметила Счетная палата в ответе на запрос, ей неизвестны основания для проведения, перечень судов и даты проведения указанных ревизий.

«Счетная палата не согласовывала и не обязана, в соответствии со своими полномочиями, согласовывать решение о проведении Госаудитслужбой указанных ревизий.

Госаудитслужба – центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов и который реализует государственную политику в сфере государственного финансового контроля» - отметила в ответе нашему изданию Счетная палата.

Так как координация деятельности Аудитслужбы происходит через Минфин, мы обратились с соответствующим вопросом относительно оснований для ревизий судов к Правительству.

Впрочем, как оказалось, Министерство финансов не согласовывает планы проведения мероприятий государственного финансового контроля Аудитслужбой.

Как отметил Минфин, согласно пункту 6 Порядка планирования мер государственного финансового контроля органами государственного финансового контроля, утвержденного постановлением КМУ от 8 августа 2001 года №955, сроки подготовки и порядок утверждения планов проведения мероприятий государственного финансового контроля определяет непосредственно Государственная аудиторская служба Украины.

Постановлением КМУ от 9 сентября 2020 г. №795 «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины» внесены изменения, в частности, в постановления КМУ от 12 мая 2007 г. №698 «Об утверждении Порядка проведения Государственной аудиторской службой, ее межрегиональными территориальными органами государственного финансового аудита местных бюджетов», от 29 августа 2018 г. №692 «Об утверждении Порядка проведения Государственной аудиторской службой, ее межрегиональными территориальными органами государственного финансового аудита государственных (региональных) целевых программ», от 22 мая 2019 г. №517 «Об утверждении Порядка проведения Государственной аудиторской службой, ее межрегиональными территориальными органами государственного финансового аудита использования информационных технологий», в том числе в части исключения нормы согласования планов проведения государственных финансовых аудитов с Министром финансов Украины.

Таким образом, ни Счетная палата, ни Минфин, по их мнению, не имеют полномочий по контролю над законностью решений Госаудитслужбы относительно включения судов в планы ревизий.

Следовательно, по мнению Правительства в лице Минфина, отсутствуют акты, обязывающие Госаудитслужбу согласовывать решение о проведении мер государственного финансового контроля с Кабинетом Министров, Министерством финансов, Счетной палатой или другими государственными органами. То есть Госаудитслужба фактически наделена неограниченными и никем не контролируемыми полномочиями проводить ревизии в любых органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также созданных ими организациях.

Также мы писали, что одно из обращений относительно нарушения независимости судов при осуществлении Госаудитслужбой ревизий находится на рассмотрении у председателя ВСП Григория Усика с июля, другое ВСП адресовало Совету судей Украины.

Ниже приводим ответ Минфина.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.