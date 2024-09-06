Во Львове повестка спасла мужчине жизнь, потому что во время прохождения ВВК у него обнаружили ВИЧ

Благодаря военным львовянин начал медосмотр и провел быстрый тест на ВИЧ.

Во Львове повестка спасла мужчине жизнь, потому что во время прохождения военно-врачебной комиссии у него обнаружили ВИЧ. Об этом сообщает Второе медицинское объединение Львова.

Рассказывается, что 36-летний львовянин работает укладчиком асфальта.

В один из рабочих дней его посетили работники ТЦК и вручили ему повестку. Благодаря военным львовянин начал медосмотр и провел быстрый тест на ВИЧ. Тест оказался положительным.

Мужчина получил подтверждение диагноза, ему назначили антиретровирусную терапию. Однако он недооценил масштаб проблемы и отказался от помощи.

К медикам львовянин вернулся через 4 месяца, когда уже не мог дышать самостоятельно.

Его легкие разрушал диссеминированный туберкулез с пневмоцистной пневмонией. Сначала мужчине мешал работать влажный кашель и температура 38,5 С, а уже скоро он уже нуждался в кислородной поддержке, потому что не мог самостоятельно дышать. Так бывает, когда организм истощен ВИЧ, присоединяются другие инфекции, это состояние называется коинфекция туберкулез/ВИЧ.

Львовянин сейчас проходит лечение. Медики прогнозируют, что легкие возобновятся.

Далее мужчина должен пожизненно принимать антиретровирусную терапию.

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