У Львові повістка врятувала чоловіку життя, бо під час проходження ВЛК у нього виявили ВІЛ

Завдяки військовим львів'янин розпочав медогляд і зробив швидкий тест на ВІЛ.

У Львові повістка врятувала чоловіку життя, бо під час проходження військово-лікарської комісії в нього виявили ВІЛ. Про це повідомляє Друге медичне об’єднання Львова.

Розповідається, що 36-річний львів’янин працює укладчиком асфальту.

В один із робочих днів до нього завітали працівники ТЦК та вручили йому повістку. Завдяки військовим львів'янин розпочав медогляд і зробив швидкий тест на ВІЛ. Тест виявився позитивним.

Чоловік отримав підтвердження діагнозу, йому призначили антиретровірусну терапію. Однак він недооцінив масштаб проблеми і відмовився від допомоги.

До медиків львів’янин повернувся через 4 місяці, коли уже не міг дихати самостійно.

Його легені руйнував дисемінований туберкульоз з пневмоцистною пневмонією. Спочатку чоловіку заважав працювати вологий кашель і температура 38,5 С, а вже скоро він уже потребував кисневої підтримки, бо не міг самостійно дихати. Так буває, коли організм виснажений ВІЛ, приєднуються інші інфекції, цей стан називається коінфекція туберкульоз/ВІЛ.

Львів’янин зараз проходить лікування. Медики прогнозують, що легені відновляться.

Далі чоловік мусить пожиттєво приймати антиретровірусну терапію.

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