В Ирпене мужчина нашел у себя во дворе минометную мину, фото

Во время земляных работ во частном дворе мужчина нашел боеприпас.

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В Ирпене в Киевской области мужчина обнаружил у себя во дворе минометную мину. Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Так, во время земляных работ во частном дворе мужчина нашел предмет, похожий на мину.

На место происшествия немедленно прибыли пиротехники. Они быстро идентифицировали предмет как современную минометную мину калибра 120 мм, представлявшую серьезную угрозу.

В течение часа специалисты обследовали прилегающую территорию, чтобы убедиться в том, что других взрывоопасных предметов нет.

После завершения осмотра мина была изъята и доставлена ​​на полигон для уничтожения согласно установленным процедурам.

«В кажущихся повседневными ситуациях не забывайте о возможных опасностях. Находясь на собственном подворье, всегда будьте внимательны. Враг может оставить опасные боеприпасы в самых неожиданных местах.

Не игнорируйте какие-либо изменения в знакомых обстоятельствах. Берегите себя и свое окружение!» — подчеркнули спасатели.

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