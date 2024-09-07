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Сроки проведения документальных и внеплановых проверок — напоминание ГНС

07:19, 7 сентября 2024
Продолжительность документальной плановой проверки не должна превышать 30 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – 10 рабочих дней, других налогоплательщиков – 20 рабочих дней.
Сроки проведения документальных и внеплановых проверок — напоминание ГНС
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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило плательщикам о сроках проведения выездных (невыездных) плановых и внеплановых проверок.

Сроки проведения документальных плановых проверок и внеплановых проверок установлены п.82.1 и п.82.2 ст.82 Налогового кодекса Украины – п.77.7 ст.77 и п.78.6 ст.78 НКУ.

Продолжительность документальной плановой проверки не должна превышать 30 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – 10 рабочих дней, других налогоплательщиков – 20 рабочих дней.

Продление сроков проведения документальной плановой проверки возможно по решению руководителя контролирующего органа не более чем на 15 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – не более чем на 5 рабочих дней, других налогоплательщиков – не более чем на 10 рабочих дней – п.82.1 ст.82 НКУ.

Продолжительность документальной внеплановой проверки не должна превышать 15 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – 5 рабочих дней, для физических лиц – предпринимателей, не имеющих наемных работников, при наличии условий, определенных в абзацах третьем – восьмом п. 82.2 ст. 82 НКУ – 3 рабочих дня, других налогоплательщиков – 10 рабочих дней.

Продление сроков проведения документальной внеплановой проверки возможно по решению руководителя контролирующего органа не более чем на 10 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – не более чем на 2 рабочих дня, других налогоплательщиков – не более чем на 5 рабочих дней – п.82.2 ст.82 НКУ.

Если при проведении проверки налогоплательщик предоставляет документы менее чем за три рабочих дня до дня его завершения или присланы в порядке, предусмотренном абзацем первым п. 44.7 ст. 44 НКУ, документы поступили в контролирующий орган менее чем за три рабочих дня до дня завершения проверки, проведение проверки может быть дополнительно продлено сроком на три рабочих дня.

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