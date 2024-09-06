В Харькове военнослужащие избили мужчину - в ТЦК прокомментировали ситуацию

Между военнослужащими и двумя гражданскими произошел конфликт.

В Харькове 6 сентября произошел конфликт между военнослужащими и двумя гражданскими лицами. Видео распространил Омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В Харьковский ТЦК и СП подтвердили, что их сотрудник избил мужчину на опубликованном видео.

«Указывается, что мужчины отказались предоставлять документы для проверки и спровоцировали конфликт. «Граждане, в нарушение требований действующего законодательства, грубо отказались выполнять законные требования по предоставлению документов для проверки. Один из них, очевидно, с целью провоцирования конфликта начал неприлично оскорблять военнослужащего», — говорится в сообщении.

Там добавили, что граждане были доставлены в ТЦК для уточнения персональных данных. Установлено, что один из мужчин военнообязан, он получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

В терцентре было назначено служебное расследование.

«Командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, отреагировавшего на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий – участник конфликта не вовлекается в работу групп оповещения военнообязанных», — добавили в ТЦК.

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