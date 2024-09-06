США выделили Украине новый пакет помощи на $250 миллионов — что в него вошло

В пакет вошли ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Соединенные Штаты Америки 6 сентября выделили Украине новый пакет помощи на $250 миллионов. Об этом сообщает Минобороны США.

Это будет 65-я поставка оружия Украине от США с августа 2021 года.

На этот раз речь идет об оснащении, которое «предоставит Украине дополнительные возможности выполнять свои обязательства» и будет закрывать самые неотложные потребности.

В частности, это ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Входящий в новый пакет помощи от США:

ракеты к системе ПРО RIM-7;

переносные зенитные комплексы Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

бронированные военные автомобили MRAP;

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

патрульные катера;

взрывные боеприпасы;

запчасти и другое оборудование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.