США выделили Украине новый пакет помощи на $250 миллионов — что в него вошло

Соединенные Штаты Америки 6 сентября выделили Украине новый пакет помощи на $250 миллионов. Об этом сообщает Минобороны США.
Это будет 65-я поставка оружия Украине от США с августа 2021 года.
На этот раз речь идет об оснащении, которое «предоставит Украине дополнительные возможности выполнять свои обязательства» и будет закрывать самые неотложные потребности.
В частности, это ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.
Входящий в новый пакет помощи от США:
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