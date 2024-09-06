США виділили Україні новий пакет допомоги на $250 мільйонів — що до нього увійшло

Сполучені Штати Америки 6 вересня виділили Україні новий пакет допомоги на $250 мільйонів. Про це повідомляє Міноборони США.
Це буде 65-та поставка зброї Україні від США від серпня 2021 року.
Цього разу йдеться про оснащення, яке «надасть Україні додаткові можливості виконувати свої зобовʼязання» та закриватиме найбільш нагальні потреби.
Зокрема, це ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.
Що входить до нового пакету допомоги від США:
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