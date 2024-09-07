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На Рівненщині громаду зобов'язали зареєструвати земельну ділянку, яку використовують під заклад освіти

07:00, 7 вересня 2024
Місцева селищна рада не вжила жодних заходів для оформлення права користування землею, що створювало умови для можливих зловживань і ризику невірного використання земельної ділянки або її втрати.
На Рівненщині громаду зобов'язали зареєструвати земельну ділянку, яку використовують під заклад освіти
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На Рівненщині прокуратура зобов’язала громаду  зареєструвати земельну ділянку, яку використовують під заклад освіти. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться, зокрема, про земельну ділянку під закладом, площею майже 2,2 га та вартістю понад 40 млн гривень.

Водночас, законодавство передбачає обов’язкову державну реєстрацію прав на земельні ділянки, будівлі та споруди, як об`єкти нерухомого майна, у  відповідному Державному реєстрі.

Місцева селищна рада не вчинила жодних дій, аби закріпити право користування землею, що створювало передумови для зловживань та могло призвести до нецільового використання земельної ділянки або її вибуття з власності громади.

Задля усунення цих порушень прокуратура і звернулась із позовом до суду.

Відповідач погодився із доводами прокурора, викладеними у позовній заяві, та добровільно зареєстрував право постійного користування земельною ділянкою під закладом освіти в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

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