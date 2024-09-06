Хто є платником плати за спеціальне використання водних біоресурсів: роз’яснення

Податкова служба повідомляє, що платником плати за спеціальне використання водних біоресурсів є користувач водних біоресурсів, який отримав дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах.

Податкова служба у Житомирській області розповідає, хто є платником плати за спеціальне використання водних біоресурсів.

Зазначається, що порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів затверджений постановою КМУ від 22.12.2023 №1347 (далі – Порядок №1347).

Порядок №1347 визначає, зокрема, механізм справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів.

Спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється користувачами водних біоресурсів на підставі договору на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (далі – договір на право здійснення промислу) та/або договору на право здійснення дослідного вилову у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (далі – договір на право здійснення дослідного вилову), які укладаються для реалізації права суб’єктів рибного господарства на здійснення промислового рибальства та/або дослідного вилову, дозволу (для здійснення промислового рибальства або дослідного вилову) (п. 10 Порядку №1347).

Абзацом четвертим ст. 24 Закону України від 08.07.2011 №3677-VI «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» встановлено, що дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства) видається протягом двох робочих днів з дня подання відповідної заяви суб’єктом рибного господарства, після укладення договору на право здійснення промислу, що укладається за результатами аукціону з продажу права на укладення такого договору, який проводиться для реалізації квот добування (вилову).

Отже, платником плати за спеціальне використання водних біоресурсів є користувач водних біоресурсів, який отримав дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства) після укладення договору на право здійснення промислу, що укладається за результатами аукціону з продажу права на укладення такого договору, який проводиться для реалізації квот добування (вилову).

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