Кто является плательщиком платы за специальное использование водных биоресурсов: разъяснение

Налоговая служба сообщает, что плательщиком платы за специальное использование водных биоресурсов является пользователь водных биоресурсов, получивший разрешение на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах.

Налоговая служба в Житомирской области рассказывает, кто плательщик платы за специальное использование водных биоресурсов.

Отмечается, что порядок осуществления специального использования водных биоресурсов утвержден постановлением КМУ от 22.12.2023 №1347 (далее – Порядок №1347).

Порядок №1347 определяет в частности механизм взимания платы за специальное использование водных биоресурсов.

Специальное использование водных биоресурсов осуществляется пользователями водных биоресурсов на основании договора на право специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) (далее – договор на право осуществления промысла) и/или договора на право осуществления опытного отлова в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) (далее – договор на право осуществления опытного отлова), заключаемых для реализации права субъектов рыбного хозяйства на осуществление промышленного рыболовства и/или опытного отлова, разрешения (для осуществления промышленного рыболовства или опытного отлова) (п. 10 Порядка №1347).

Абзацем четвертым ст. 24 Закона Украины от 08.07.2011 №3677-VI «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов» установлено, что разрешение на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) (для осуществления промышленного рыболовства) выдается в течение двух рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления субъектом рыбного хозяйства, после заключения договора на право осуществления промысла, заключаемого по результатам аукциона по продаже права на заключение такого договора, проводимого для реализации квот добычи (вылова).

Следовательно, плательщиком платы за специальное использование водных биоресурсов является пользователь водных биоресурсов, получивший разрешение на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) (для осуществления промыслового рыболовства) после заключения договора на право осуществления промысла, заключаемого по результатам аукциона по продаже права на заключение такого договора, проводимого для реализации квот добычи (вылова).

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