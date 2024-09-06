В Киеве и Хмельницком задержали четырех мужчин по подозрению в поджоге военных

За поджог одного транспортного средства им обещали 1000 долларов.

В Киеве и Хмельницком задержали четырех мужчин по подозрению в поджоге автомобилей военнослужащих. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«По данным следствия, в августе 2024 года подозреваемые получили в мессенджере Telegram предложение за деньги найти и поджечь автомобили военных. Решили «подработать» и согласились. За поджог одного транспортного средства им обещали денежное вознаграждение в размере 1000 долларов», — говорится в сообщении.

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, подожгли автомобили украинских защитников.

По данным следствия, фигуранты являются жителями Донецкой и Днепропетровской областей, приехавших в Киев в поисках заработка. Подозреваемые предварительно отправили заказчику фото автомобиля военных Volkswagen LT 45 и получили согласие на его поджог.

Мужчины приобрели в магазине жидкость для разжигания огня, а ночью облили ею капот авто и подожгли. Они зафиксировали на свой мобильный телефон, как машина горит для дальнейшей отчетности.

В Хмельницком задержаны еще двое поджигателей, которые пытались уничтожить служебный внедорожник ВСУ. Впоследствии они планировали продлить серию преступлений на территории западного региона Украины.

Фигурантами оказались двое жителей Винницкой области, которые приехали в Хмельницкий, и для совершения поджогов поселились в заранее арендованной квартире.

Определенный «заказчиком» автомобиль они облили горючим веществом и подожгли. Преступление было совершено около 4 часов утра. Оба фигуранта задержали «на горячем», когда они снимали на камеру, как горит военное авто.

Задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленники под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы. Добавляется, что обещанные деньги от россиян они так и не получили.

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