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Гоструда объясняет, может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка

23:32, 6 сентября 2024
Для получения отпуска работник должен обратиться к работодателю с заявлением не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.
Гоструда объясняет, может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объясняет, может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка.

Отмечается, что не может, если работник не вовлечен в выполнение работ на объектах критической инфраструктуры.

Законодательство о труде (статья 77-3 КЗоТ Украины) предусматривает предоставление работникам одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней.

Право на такой отпуск имеют отец ребенка или муж, жена которого родила ребенка, или другие родственники (если мать или отец ребенка одиноки). Этот отпуск предоставляется только одному лицу.

Для получения отпуска работник должен обратиться к работодателю с заявлением не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

Если работник вовлечен в выполнение работ на объектах критической инфраструктуры, работодатель имеет право отказать ему в период действия военного положения.

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