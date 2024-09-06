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Держпраці пояснює, чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини

23:32, 6 вересня 2024
Для одержання відпустки працівник має звернутися до роботодавця із заявою не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.
Держпраці пояснює, чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини.

Зазначається, що не може, якщо працівник не залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Законодавство про працю (стаття 77-3 КЗпП України) передбачає надання працівникам одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів.

Право на таку відпустку мають батько дитини або чоловік, дружина якого народила дитину, або інші родичі (якщо мати або батько дитини є одинокими). Ця відпустка надається тільки одній особі.

Для одержання відпустки працівник має звернутися до роботодавця із заявою не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовити йому у період дії воєнного стану.

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