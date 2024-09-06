Обійняла посаду судді в окупованій Ялті: жительці Волині повідомили про підозру в колабораційній діяльності

Жінка добровільно обійняла посаду «мирової судді» на тимчасово окупованій території.

Жительці Волині, яка погодилась обійняти посаду судді в окупованій Ялті, повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка, яка на час незаконної анексії Криму проживала й нині живе в Ялті, у листопаді 2023 року добровільно обійняла посаду «мирової судді» на тимчасово окупованій території.

Підозрювана працює у незаконному судовому органі – «судебном участке № 94 Ялтинського судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым».

Вона забезпечує виконання функцій представника окупаційної влади задля її становлення і зміцнення, реалізовує незаконну правову політику держави-агресора та ухвалює судові рішення.

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