Telegram планує боротися із шахраями та випустив оновлення, в якому прибрав деякі функції

Telegram видалив функцію «Люди поблизу», а також відключив завантаження медіафайлів у блог-платформу Telegraph.

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Засновник Telegram Павло Дуров представив оновлення популярного месенждеру. У додаток додали нові функції, а деякі видалили.

«Ми видалили функцію «Люди поруч», якою користувалися менше 0,1% користувачів Telegram, але мала проблеми з ботами та шахраями.

Натомість ми запустимо «Підприємства поруч», демонструючи законні, перевірені підприємства. Ці підприємства зможуть демонструвати каталоги продукції та безперешкодно приймати платежі», — зазначив він.

Також вимкнено завантаження медіафайлів у блог-платформу Telegraph.

«Хоча 99,999% користувачів Telegram не мають нічого спільного зі злочинністю, 0,001% залучених до незаконної діяльності створюють поганий імідж для всієї платформи, ставлячи під загрозу інтереси майже мільярда наших користувачів.

Ось чому цього року ми прагнемо перетворити модерацію в Telegram зі сфери критики на область похвали», — наголосив Дуров.

Раніше у Telegram заявили, що не змінювали своїх правил щодо модерації приватних чатів.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Дурову було пред’явлено обвинувачення у 12 злочинах, пов'язаних із адмініструванням Telegram.

28 серпня, засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у Парижі.

Павлу Дурову призначили заставу в €5 мільйонів і заборонили виїзд з Франції.

Дуров після арешту повідомив, що вживе заходів для боротьби зі злочинцями.

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