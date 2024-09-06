Telegram планирует бороться с мошенниками и выпустил обновление, в котором убрал некоторые функции

Telegram удалил функцию «Люди поблизости», а также отключил загрузку медиафайлов в блог-платформу Telegraph.

Основатель Telegram Павел Дуров представил обновление популярного мессенджера. Вдобавок добавили новые функции, а некоторые удалили.

«Мы удалили функцию «Люди рядом», которой пользовались менее 0,1% пользователей Telegram, но были проблемы с ботами и мошенниками.

Вместо этого мы запустим «Предприятия рядом», демонстрируя законные, проверенные предприятия. Эти предприятия могут демонстрировать каталоги продукции и беспрепятственно принимать платежи», — отметил он.

Также отключена загрузка медиафайлов в блог-платформу Telegraph.

«Хотя 99,999% пользователей Telegram не имеют ничего общего с преступностью, 0,001% вовлеченных в незаконную деятельность создают плохой имидж для всей платформы, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей.

Вот почему в этом году мы стремимся превратить модерацию в Telegram из сферы критики в область похвалы», — подчеркнул Дуров.

Ранее в Telegram заявили, что не меняли своих правил по модерации частных чатов.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

28 августа Дурова освободили из-под стражи в Париже.

Павлу Дурову назначили залог в 5 миллионов евро и запретили выезд из Франции.

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