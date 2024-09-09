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В Комитете правовой политики не оставляют идеи создать военные суды, хотя неизвестно, где взять под них бюджет

07:50, 9 сентября 2024
Финансово-экономическое обоснование под идею создать военные суды пока неизвестно.
В Комитете правовой политики не оставляют идеи создать военные суды, хотя неизвестно, где взять под них бюджет
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В Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики в очередной раз обсудили концепт возможного формирования системы военных судов в Украине.

Идею представили отдельные судьи Верховного Суда, ученый и генерал-майор юстиции в отставке Павел Богуцкий, а также начальник юруправления Нацгвардии Дмитрий Щетинин.

«Еще много вопросов, но проблематика безусловно актуальна и требует принятия реальных и эффективных мер» - отметил председатель Комитета Денис Маслов.

Очевидно, одним из вопросов является то, где взять средства под создание этой системы в условиях недофинансирования действующих судов и в целом незакрытых вопросов бюджета как текущего, так и следующего года. С учетом загруженности ВККС также возникает вопрос, кто и когда будет проводить конкурс на должности в такие суды.

Напомним, ранее председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас сообщил, что кроме законопроектов о введении Военной полиции (№6569-д и сопроводительный 6570-д), также обсуждается создание военных судов, и в этом направлении запланирована работа с Верховным Судом, ВСП и с коллегами из парламентского Комитета по вопросам правовой политики.

«Сегодня требуется обсуждение инициативы, чтобы судьи, рассматривающие дела военнослужащих, имели необходимые специальные знания в этой области», - сказал народный депутат.

Впрочем, судьи и сейчас рассматривают дела в отношении военнослужащих, в том числе уголовные производства в отношении СЗЧ, неповиновения и т.п., и учитывая, что многие решения остаются в силе после пересмотра дел Верховным Судом, сомнений в квалификации таких судей не возникает.

Напомним, что военные суды в Украине уже существовали и были ликвидированы в соответствии с Законом от 7 июля 2010 «О судоустройстве и статусе судей». С тех пор время от времени появляются инициативы по их восстановлению.

Автор: Наталья Мамченко

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