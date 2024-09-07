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Кабмин предлагает принимать на службу в ГУР иностранцев и лиц без гражданства

08:30, 7 сентября 2024
Правительство одобрило законопроект, по которому на военную службу в разведку Министерства обороны могут быть приняты иностранцы и лица без гражданства.
Кабмин предлагает принимать на службу в ГУР иностранцев и лиц без гражданства
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Кабмин 6 сентября одобрил законопроект, согласно которому на военную службу в разведывательный орган Министерства обороны Украины могут быть приняты иностранцы и лица без гражданства до окончания военного положения.

Речь идет об изменениях некоторые законы Украины о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины.

Среди прочего предлагается внести изменения в Закон «О разведке», предусматривающие, что на военную службу в разведывательный орган Министерства обороны Украины могут быть приняты иностранцы и лица без гражданства до окончания в государстве особого периода (без соблюдения требования, предусмотренного пунктом 2 части второй статьи 31 Закона «О разведке»).

Также законопроект предлагает внести изменения в Закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми определить возможность комплектования должностей офицерского состава в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства.

Кроме того, предлагается внести изменения в Закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», которыми установить, что въезд в Украину и выезд из Украины иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии осуществляется по паспортному документу и военно-учетному документу (служебному удостоверению), форму, порядок оформления (создания) и выдачи которых определяется соответственно Минобороны и МВД.

Автор: Наталья Мамченко

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