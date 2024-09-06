Вероятный расстрел трех украинских военнопленных: правоохранители начали расследование

Трое военнослужащих сдались, встали на колени и держали руки за головой, а затем оккупанты по ним открыли огонь.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту возможного расстрела оккупантами трех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительным данным, в полдень 27 августа россияне с помощью БПЛА атаковали одну из позиций ВСУ в Покровском районе. От сброшенного на укрытие украинских защитников боеприпаса возник пожар.

Как говорят правоохранители, оккупанты обошли горящую позицию с трех сторон и во время дальнейшего боестолкновения один из четырех военных ВСУ получил тяжелое ранение. Его собратья, находясь в окружении, были вынуждены сдаться в плен.

«Военнослужащие вышли из поврежденного укрытия и встали на колени, держа руки за головой. В это время русские штурмовики открыли по ним огонь на поражение. Что касается дальнейшей судьбы раненого, данные уточняются», – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

«В настоящее время осуществляется расследование по фактам возможной казни 73 наших военнопленных российскими военными. Мы фиксируем все больше таких случаев – когда агрессор демонстративно пренебрегает нормами международного гуманитарного права», – подчеркнул генпрокурор Андрей Костин.

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