Депутату Нестору Шуфричу продлили срок содержания под стражей

Подозреваемый в госизмене Нестор Шуфрич будет находиться под стражей еще 60 суток.

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Печерский районный суд Киева продлил народному депутату Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Шуфрича будут содержать под стражей до 4 ноября включительно, без возможности внесения залога.

Напомним, что Шуфрич подозревается в государственной измене.

Также ему дополнительно было сообщено о подозрении в финансировании росгвардии в Крыму.

В прошлом году суд избрал Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей.

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