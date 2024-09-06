Депутату Нестору Шуфричу продлили срок содержания под стражей

Печерский районный суд Киева продлил народному депутату Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Шуфрича будут содержать под стражей до 4 ноября включительно, без возможности внесения залога.
Напомним, что Шуфрич подозревается в государственной измене.
Также ему дополнительно было сообщено о подозрении в финансировании росгвардии в Крыму.
В прошлом году суд избрал Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей.
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