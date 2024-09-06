Шапка-ушанка остается – Кабмин опубликовал постановление об изменениях в униформе полицейских

Стало известно, как изменится униформа полицейских, и произойдет ли что-нибудь с шапкой-ушанкой.

Кабмин опубликовал постановление об изменениях к описанию и образцам предметов формы полицейских от 3 сентября 2024 г. №1016.

А именно, изменения вносятся в постановление Кабмина от 30 сентября 2015 г. № 823 «Об форме полицейских».

Судя по ним, зимний головной убор – шапка-ушанка – остается.

Следует заметить, что шапка-ушанка для высшего состава полиции отличается тем, что ее колпак делается из натуральной кожи, а назатыльник с наушниками – из натурального меха черного цвета. Вместе с тем, для обычных полицейских колпак шапки делается из синтетической ткани, а назатыльник с наушниками – из искусственного меха.

Вместе с тем новым постановлением Кабмина меняется раздел «Шапка» (обычная). Так, если сейчас колпак и назатыльник должен производиться из трикотажного полотна типа «флис», то теперь это просто шапка из двух слоев трикотажного полотна.

Также меняется вид и характеристики шапки-маски, берета, полукомбинезона, маскировочного зимнего костюма, плаща-накидки, термобелья и т.д.

Выдача предметов униформы полицейских по новому описанию и образцам будет производиться по истечении сроков ношения ранее выданной униформы, кроме случаев замены утраченных или поврежденных предметов униформы, определенных Министерством внутренних дел

Ниже приводим постановление о новом виде униформы.

Автор: Наталья Мамченко

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